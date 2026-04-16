En medio del escándalo por enriquecimiento, Manuel Adorni convoca a la mesa política libertaria

Si bien se trata de objetivo llamados “prioritarios” por el Gobierno, la intención de fondo es ordenar el frente interno, que viene mostrando turbulencias desde principios de este año, y mostrar iniciativa ante el escenario político adverso que jaquea al oficialismo.

Y sobre todo afecta a la imagen del propio Javier Milei, que viene cayendo en picada por los escándalos protagonizados por Adorni en el marco de una economía que no despega sino que, por el contrario, también se derrumba.

Si bien las denuncias por enriquecimiento ilícito que pesan sobre el jefe de Gabinete aceleraron el deterioro de la credibilidad del Gobierno en su conjunto, el desplome de la economía (caída del consumo, cierre de empresas, aumento de la inflación y deterioro del poder adquisitivo, entre otros factores) viene desde hace tiempo mellando la confianza popular en el oficialismo.