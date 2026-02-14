Era Javier Milei: hay casi 22.000 empresas menos con relación a finales de 2023

srt

En noviembre de 2023, el sistema de riesgos del trabajo sumaba 512.357 empleadores y 9.857.173 trabajadores. Y dos años después, en noviembre de 2025, el sistema contabilizó 490.419 empresas y 9.566.571 trabajadores.

En consecuencia, en esos 24 meses se produjo una caída neta -entre altas y bajas- de 21.938 empleadores y disminuyó en 290.602 el total de trabajadores o empleados registrados.

Una conclusión del Informe de Trabajo es que una proporción relevante de las firmas que ingresan al mercado no logra superar un ciclo de vida corto: durante los últimos cuatro trimestres (desde el tercer trimestre de 2024 hasta el segundo trimestre de 2025), el 34% del total de cierres correspondió a empresas con menos de tres años de antigüedad.

Es decir: les resultó imposible sobrevivir a la motosierra y a la licuadora impuestas por Milei y su gabinete; mucho menos progresar a una recesión que está en marcha pero que el Gobierno intenta tapar con la alfombra de un INDEC virtualmente intervenido por el Poder Ejecutivo.