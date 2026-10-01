Más complicado: el ex senador libertario Edgardo Kueider ahora quedó involucrado en otra causa de corrupción
Edgardo Kueider apareció en los mensajes extraídos de un celular en el marco de la investigación por corrupción denominada "causa Securitas".
El ex senador aliado de La Libertad Avanza (LLA) y detenido en Paraguay tras ser hallado culpable de contrabando y lavado de activos, Edgardo Kueider, quedó ahora envuelto en una nueva causa de corrupción. Mientras avanza la investigación de la denominada causa Securitas, la justicia descubrió el nombre de Kueider en una serie de mensajes extraídos del celular de Jorge González, uno de los procesados en ese expediente.
“De recaudar, sabe”, dice en uno de los chats González y de los que dio cuenta este jueves Infobae. González está relatando que una persona que “se coló” en el despacho que Kueider ocupaba en el Senado de la Nación en 2023. Todavía faltaban siete meses para su arresto en Paraguay tras querer ingresar con más de 200 mil dólares sin declarar.
La pesquisa que lleva adelante la jueza en lo Criminal y Correccional Federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, se enfoca en el pago de sobornos que la multinacional de seguridad habría hecho a organismos y empresas públicas. El objetivo era quedarse con los contratos para prestar servicios de vigilancia en esos lugares. El expediente judicial se abrió luego de una auditoría interna de la firma y una autodenuncia presentada por la empresa que involucra a ex directivos.
Entre los organismos públicos salpicados en la maniobra figuran Aysa, Senasa, Renaper y la Anmac. También está la estatal eléctrica entrerriana Enersa. Kueider fue representante de las acciones del Poder Ejecutivo en la firma mientras ocupó la secretaría general de la Gobernación de Entre Ríos (2015 - 2019).
La Justicia sospecha que Kueider fue uno de los que usó su posición de poder en el gobierno y en Enersa para obtener beneficios particulares. González, a quien se le secuestró el teléfono al momento de su detención el año pasado, fue presidente de la empresa eléctrica entre 2017 y 2021. En este período habrían ocurrido las irregularidades.
Hasta ahora, la relación del ex senador con el expediente “Securitas” se circunscribía a un mensaje recuperado del celular de Claudio Tortul. Se trata de uno de los empresarios ligados a la multinacional de seguridad señalado como uno de los principales arquitectos de la maniobra en Entre Ríos. El otro es su hermano Marcelo.
En un intercambio entre ambos, Claudio Tortul escribió: “Q prepare pliego yo hablo cn el Turco Cuaider (no se como se escribe) va a estar a cargo de eso” (sic). “Cuaider” es Kueider. El entonces secretario general de la Gobernación de Gustavo Bordet “sabe porque estaba de Concordia” (sic), agregó en un mensaje siguiente.
El ex senador intentó despegarse del caso con varios argumentos sucesivos. Primero, que no estaban hablando de él, sino de otra persona. Segundo, que el día en que se produjo ese chat (7 de junio de 2017) él se encontraba en Paraná y no en Concordia, a pesar de que el mensaje está en pasado y no en presente. Tercero, que su rol en la compañía era formal. Se circunscribía a representar al Ejecutivo en las asambleas anuales y no tenía poder de decisión sobre las contrataciones, alegó.
Los mensajes encontrados en el teléfono de González muestran otra realidad. Dos cosas dejan en claro. La primera es que Kueider tenía injerencia directa en los negocios de Enersa. La segunda, que esa influencia persistía más allá de que haya cambiado su despacho en la Gobernación por una oficina en el Congreso.
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