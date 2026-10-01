Más complicado: el ex senador libertario Edgardo Kueider ahora quedó involucrado en otra causa de corrupción

Senador nacional Edgardo Kueider

Hasta ahora, la relación del ex senador con el expediente “Securitas” se circunscribía a un mensaje recuperado del celular de Claudio Tortul. Se trata de uno de los empresarios ligados a la multinacional de seguridad señalado como uno de los principales arquitectos de la maniobra en Entre Ríos. El otro es su hermano Marcelo.

En un intercambio entre ambos, Claudio Tortul escribió: “Q prepare pliego yo hablo cn el Turco Cuaider (no se como se escribe) va a estar a cargo de eso” (sic). “Cuaider” es Kueider. El entonces secretario general de la Gobernación de Gustavo Bordet “sabe porque estaba de Concordia” (sic), agregó en un mensaje siguiente.

El ex senador intentó despegarse del caso con varios argumentos sucesivos. Primero, que no estaban hablando de él, sino de otra persona. Segundo, que el día en que se produjo ese chat (7 de junio de 2017) él se encontraba en Paraná y no en Concordia, a pesar de que el mensaje está en pasado y no en presente. Tercero, que su rol en la compañía era formal. Se circunscribía a representar al Ejecutivo en las asambleas anuales y no tenía poder de decisión sobre las contrataciones, alegó.

Los mensajes encontrados en el teléfono de González muestran otra realidad. Dos cosas dejan en claro. La primera es que Kueider tenía injerencia directa en los negocios de Enersa. La segunda, que esa influencia persistía más allá de que haya cambiado su despacho en la Gobernación por una oficina en el Congreso.