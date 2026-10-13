Masivo repudio a Mario Massaccesi por la reivindicación del genocida Jorge Rafael Videla
Las declaraciones de Mario Massaccesi sobre el "costado humano" del dictador desataron la furia en las redes sociales. Las críticas por intentar humanizarlo.
Las declaraciones de Mario Massaccesi sobre la espiritualidad de Jorge Rafael Videla no pasaron desapercibidas y generaron una indignación . Luego de que el conductor revelara en el programa de Mario Pergolini que produjo un documental para mostrar "el costado íntimo" y la "humanidad" del genocida, las redes sociales estallaron.
La furia en las redes sociales contra Mario Massaccesi
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La plataforma X (ex Twitter) se convirtió en el principal epicentro del repudio masivo. Cientos de usuarios condenaron la frivolidad con la que el periodista abordó la figura del máximo responsable de la última dictadura cívico-militar, señalando el peligro de banalizar los delitos de lesa humanidad.
A través de menciones directas al recorte de la entrevista, los internautas expresaron su bronca con ironía, dolor y un tajante rechazo a los medios de comunicación que habilitan este tipo de discursos:
- "Cuando dijo el lado bueno de Videla, apagué la tele… demasiada mierda hay en la TV para escuchar a estas basuras", sentenció la usuaria Florencia, reflejando el hartazgo de gran parte de la audiencia.
"Ah bue, lo único que faltaba, verle el lado 'Humano' a Videla" y "Me imagino que era un tipazo Videla, sí", fueron algunas de las contundentes ironías publicadas por los usuarios Santi y Eche para evidenciar lo absurdo del planteo de Massaccesi.
- "La que nos faltaba", resumió otro perfil frente al insólito giro de la entrevista.
- Una usuaria advirtió sobre el peligro de estas narrativas: "Terminamos de enterrar a una generación de fachos que se comieron el cuentito de padre de iglesia y familia para fumarnos ahora a la generación tarada de TikTok comerse el mismo cuento".
El intento de "humanizar" lo imperdonable
Lo que más indignación generó entre el público fue el esfuerzo discursivo por separar al hombre del genocida. Durante la entrevista, Massaccesi había intentado atajarse asegurando que conocer esa "parte que no se ve" del dictador no lo convertía en "un buen presidente".
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Sin embargo, para los usuarios, referirse a Videla simplemente como un "mal presidente" o buscarle un "costado espiritual" resulta una falta de respeto imperdonable hacia la memoria de los 30.000 desaparecidos, la sistemática apropiación de bebés y las atrocidades comprobadas y condenadas por la Justicia argentina. Lejos de despertar interés por su documental, la actitud del conductor logró un unánime rechazo social.
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