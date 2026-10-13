Masivo repudio a Mario Massaccesi por la reivindicación del genocida Jorge Rafael Videla

IMPORTANTE: El Gobierno bonaerense firmó la Resolución 467/2026 y hay otro feriado que corta esta semana en Buenos Aires

Sin embargo, para los usuarios, referirse a Videla simplemente como un "mal presidente" o buscarle un "costado espiritual" resulta una falta de respeto imperdonable hacia la memoria de los 30.000 desaparecidos, la sistemática apropiación de bebés y las atrocidades comprobadas y condenadas por la Justicia argentina. Lejos de despertar interés por su documental, la actitud del conductor logró un unánime rechazo social.