Homofobia libertaria: Bertie Benegas Lynch y una nueva avanzada contra el matrimonio igualitario

A Benegas Lynch le "hace ruido" que se le diga "matrimonio" al casamiento entre dos personas del mismo sexo porque, intentó explicar "viene justamente de mater, de la unión natural que existe de la familia entre hombre y mujer".

secretario de culto sobre aborto y matrimonio igualitario.mp4

Y luego intentó matizar su polémica declaración: "pero bueno la verdad que es un tema semántico y realmente si dos mujeres, dos hombres o quien sea que quieren hacer un contrato que sean responsables lo pueden hacer y no tiene que estar metido el estado".

En los últimos días quien estuvo en el centro de la polémica por su anhelo por eliminar derechos como el matrimonio igualitario, el divorcio, el aborto y la ley de Identidad de Género fue el Secretario de Culto, Francisco Sánchez.

En la cumbre de la ultraderecha europea de la que Vox fue anfitriona en Madrid el fin de semana pasado, Sánchez aseguró, entre otras cosas, que buscará implementar un proceso para revertir la interrupción legal del embarazo, aprobada en 2020. Además, aseguró que los hijos de parejas divorciadas sufren de ansiedad y rinden menos respecto de los de familias consolidadas.

diana mondino homofobica.mp4

"Hay que encarar un camino en Argentina para que el aborto se termine", aseguró y abundó: "hoy Argentina tiene un invierno demográfico. Increíblemente Argentina hoy tiene tasas de natalidad similares a las que tiene Corea del Sur y España, dos de los países que han empezado a despoblarse trágicamente. Argentina necesita repoblarse, con lo cual, no solo tenemos que pensar en derogar el aborto, sino también tenemos que pensar en medidas que promuevan la natalidad para que la cuestión demográfica vuelva a ser un eje de desarrollo en el país".

Sin embargo ni Benegas Lynch ni Sánchez son los únicos en el Gobierno en anhelar la eliminación de derechos. El mismo camino transita la Canciller Diana Mondino quien, poco antes de asumir el gobierno y entrevistada por Luis Novaresio, comparó a los homosexuales con gente que no se baña y tiene piojos.

Mondino dijo estar de acuerdo con el "matrimonio igualitario, a lo mejor muchos preferíamos una versión diferente, un articulado distinto, un momento diferente" para su aprobación.

Y aclaró: "vamos a aclarar, filosóficamente estoy de acuerdo con el proyecto de vida de cada uno, eso es mucho más amplio que el matrimonio igualitario, si nos elegís no bañarte y estar lleno de piojos y es tu elección, listo, eso sí después no te quejes si hay alguien que no le gusta que tengas piojos".