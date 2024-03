"¿Con Mauricio Macri te vas a reunir?", el contundente planteo de un joven rosarino a Maximiliano Pullaro

rosarino a maxi pullaro.mp4

"Yo soy rosarino y quiero hablar con vos que sos mi gobernador", inició el diálogo el joven, tras lo cual recibió la respuesta de Pullaro: "Está bien, pero estoy haciendo una nota", le indicó, al momento que intentaba evadir la situación.

Tras el incómodo momento, un hombre se acercó a calmar al joven y éste reaccionó: "Yo soy rosarino. ¿Vos sos rosarino? Porque me parece que vos no sos rosarino, no vivís en la ciudad que yo vivo", decía, mientras el hombre le hablaba sin poder entenderse sus palabras.

Finalmente, el joven se retiró sin poder conversar con el líder provincial, quien propuso continuar la nota adentro del lugar en el que estaban, para evitar una situación similar a la ocurrida.