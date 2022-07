En La Rural, Mauricio Macri dijo que el país está "en un momento muy difícil"

Mauricio Macri se presentó este jueves en la 134ª Exposición Rural Argentina, que se celebra tradicionalmente en el predio de Palermo, donde almorzó con dirigentes del campo y se refirió a las últimas maniobras del Gobierno en la materia: "son un parche", afirmó.

Además, el otrora mandatario caminó por el predio y fue recibido por adeptos vinculados a ese sector productivo, y hasta se abrazó públicamente con María Eugenia Vidal, su posible contrincante en una interna de Juntos por el Cambio para las elecciones presidenciales de 2023.

"Estoy acá para ratificar mi apoyo al campo y decirles que tengo mucha confianza en el futuro de la Argentina, por más que estamos viviendo un presente difícil. La Argentina con el campo tiene futuro, contra el campo no lo tiene", dijo luego al público que lo siguió por la feria.

"Sé de la angustia, de la preocupación de todos. He caminado mucho estas últimas semanas y entiendo la situación. Pero nada bueno iba a pasar con un gobierno que no tenía plan y no tenía rumbo. Igual tenemos mucho futuro. Mucho futuro para construir. Hay que tener un poco más de paciencia", sentenció el posible presidenciable de la oposición.

Los cambios al Gabinete de Alberto Fernández no le parecieron significativos a Mauricio Macri porque "son todos parte del mismo gobierno. Un gobierno que ha perdido noción de dónde está parado y está totalmente inmovilizado, lamentablemente".