La revelación de Mauricio Macri: "Juliana no quiere que sea candidato"

“Juliana no quiere que seas candidato, ¿no?”, le preguntó retóricamente Jonatan Viale, como tirándole otro centro. “No. La hechicera no quiere”, le respondió el ex presidente, quien llama “la hechicera” a la empresaria.

“No, no. Juliana no. Ella está de acuerdo en que sería bueno que no lo sea”, enfatizó Macri, quien aún en la interna de Juntos por el Cambio va con mucha desventaja con relación a sus eventuales competidores internos.