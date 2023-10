Macri apuntó contra Morales, Yacobitti y Lousteau: "Transaron por detrás" 

“Ellos han tenido permanentes reuniones en todos estos años con Massa. Con Morales a la cabeza han apoyado todas las leyes que Massa pedía en contra de la decisión de la mayoría: aumentos de impuestos, jubilaciones sin aportes y demás. Morales, Yacobitti y Lousteau, todo el tiempo transando por detrás de nosotros en cosas que no han beneficiado al país, sino todo lo contrario”, aseguró el expresidente durante una entrevista radial.

Y siguió: “Siempre hay una excusa, que si es para una provincia o para una universidad, pero en definitiva es en contra del interés de la mayoría de los argentinos”.

Además, Macri aseguró que no habló con Morales pero cuestionó que "habló con Patricia pidiéndole que cambiara su discurso el domingo a la noche, diciéndole que no podía agredir a Massa. Ellos se sienten más cómodos con Massa que con la misma línea del PRO".

Macri sostuvo que bajo una “falsa neutralidad” desde la UCR "se dedican a apoyar a Massa” y cuestionó la “doble vara”: ¿No está mal que la vicepresidenta de la UCR diga que va a votar a Massa y está mal que Patricia Bullrich diga que vota a Milei? Por favor, un poquito de sinceridad”.

Sobre la propuesta de la juventud de la UCR de echar al excandidato a vicepresidente, Luis Petri, Macri expresó indignado: “¿Cómo van a echar a alguien por oponerse a que el kirchnerismo siga en el poder? ¿Dónde se ha visto eso?”.

Macri expresó su "apoyo incondicional" a Milei

Mauricio Macri afirmó hoy que en las elecciones del domingo pasado "los argentinos decidieron que la opción para liderar el cambio es Javier Milei", candidato presidencial de La Libertad Avanza, y consideró que "es el único camino que tiene la Argentina hoy", al expresar su apoyo al candidato de Juntos por la Patria, de cara al balotaje del 19 de noviembre.

"Hoy el que lidera la propuesta de cambio en este balotaje es Milei y hay que tener la humildad de reconocer que la gente optó para conducir al cambio a Milei", indicó.

"Hay que apoyar a una idea sin pedir nada a cambio. Es un apoyo incondicional. No hemos pedido nada. No se habló de ningún cargo. Fuimos a la reunión (con Milei) no para un toma y daca", afirmó sobre el encuentro que mantuvieron, junto con la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, el martes por la noche, en el que se selló el acuerdo.

El exmandatario avaló de esta manera el apoyo a Milei expresado por Patricia Bullrich esta semana: "Ella fue nuestra candidata a presidenta, ella ganó una interna a un conjunto de dirigentes importantes. Ella ganó, ¿cómo pueden seguir faltándole el respeto cuando mostró su liderazgo?", se preguntó.