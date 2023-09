Mauricio Macri sorprendió y reveló quién es su candidato para las elecciones presidenciales

En este línea, Macri vaticinó "una segunda vuelta entre Juntos por el Cambio y los libertarios", y adelantó: "Y vamos a ser los que representemos el cambio racional y posible, en base a una larga experiencia, liderados por alguien que tiene experiencia y trayectoria".

"Patricia es mi candidata", ratificó el ex mandatario, pese a los recientes coqueteos con Milei. "Escuché gente que hacía interpretaciones psicológicas. Eran versiones maliciosas sobre que yo podía tener dos candidatos, eso es no conocerme", aseguró.

mauricio macri tn

Sobre su diálogo con Milei, Macri admitió que "el domingo" 13 de agosto en que se llevaron a cabo las elecciones primarias, le mandó "un mensajito que decía 'felicitaciones por la elección', porque soy un hombre de diálogo y espero que Milei, con el apoyo que está recibiendo, sus diputados apoyen a Patricia cuando ella tenga que encarar estos proyectos" en un eventual gobierno.

"Milei expresa un enojo más que unas ideas", expresó el ex presidente, y consideró que "no me parece que en Argentina podamos convivir con la intolerancia a la critica, cuando veo a Milei ponerse tan violento cuando alguien piensa distinto digo 'no, por ahí no'".

Respecto a la propuesta económica de dolarizar la economía que presentó el libertario en su campaña, el líder del PRO indicó que es "un atajo" que va en contra "de lo que hay que hacer, que es terminar con el déficit fiscal y bajar impuestos".