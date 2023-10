Mauricio Macri y los guiños a Javier Milei en Harvard

Y agregó: "Argentina necesita trabajar duro para tener un discurso fuerte y propio para enfrentar el discurso seductor de que el Estado resuelve todo, que no hace falta trabajar y que la meritocracia es algo de los poderosos. Es un discurso que destruye", en sintonía con lo que expresa el economista de ultraderecha.

Macri kirchnerists

En este contexto, le preguntaron por su relación con Javier Milei, a lo que Mauricio Macri expresó: "Solo me junté con Javier Milei una vez. Él me votó en las elecciones de Boca, en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires y en las nacionales. Pero no tengo una relación cercana".

"El riesgo más grande de Milei es que está aislado. Y alguien aislado no puede cambiar las reglas", afirmó, evitando mencionar los exabruptos del candidato de La Libertad Avanza contra Patricia Bullrich, quien en las últimas horas la acusó de poner bombas cuando pertenecía a Montoneros, lo que derivó en un denuncia penal de la dirigente del PRO.

Finalmente, en cuanto a las elecciones 2023, el expresidente analizó: "Realmente pienso que la experiencia y la coordinación es algo que, liderado por Patricia Bullrich, va a cambiar definitivamente el futuro de los argentinos", y resaltó: "Las otras propuestas tienen quizás algo similar en algunas partes y coincidencias en ideas por las que estuve peleando por muchos años, pero otras ideas no son razonables", en otro claro guiño a Milei.