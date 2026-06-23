Javier Milei recibió en la Quinta de Olivos al economista que quiere que Argentina sea como Chile

Tanto el mandatario como el economista anarcocapitalista será oradores en el evento libertario, pero Javier Milei tendrá un lugar de honor como figura de cierre del evento que será emitido por el canal de YouTube de la organización.

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De hecho, la semana pasada la Fundación Faro divulgó la convocatoria al evento de este martes como "un diálogo histórico" entre el diputado Bertie Benegas Lynch y David Friedman, el hombre que consideró que Javier Milei haría bien en convertir a la Argentina en Chile.

Lo que es más interesante a la luz de las nuevas piezas del Gobierno, en el evento de esta tarde se presentará el libro de Adrián Ravier, quien fue designado vocero presidencial el viernes pasado en un intento de darle aire a Manuel Adorni.

Mientras tanto, este martes se cayó la sesión en Diputados en la que la oposición esperaba avanzar con los proyectos que impulsaban la interpelación y la moción de censura contra Manuel Adorni.

A las 14.31, vencido el plazo reglamentario para reunir a los legisladores necesarios, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, dio por caída la sesión. En el recinto había 117 diputados, doce menos de los 129 requeridos para habilitar el debate.