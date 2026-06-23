Javier Milei recibió en la Quinta de Olivos al economista que quiere que Argentina sea como Chile
El Presidente abrió las puertas de la residencia oficial para atender al economista estadounidense cultor del espectro anarcocapitalista, que él sigue de cerca.
El presidente Javier Milei recibió este martes en la Quinta de Olivos al economista estadounidense David Friedman, hijo del Premio Nobel de Economía Milton Friedman y cultor del anarcocapitalismo que tanto apoya el mandatario.
Javier Milei cumplió así con una actividad protocolar dentro de los parámetros de su agenda política horas antes de que empiece el evento de la Fundación Faro, el think tank libertario que conduce Agustín Laje.
La imagen el encuentro fue publicada por la cuenta de la Oficina del Presidente en X con un mensaje pulcro, austero y escueto que sin embargo despertó algunos resquemores e ironías.
"¿Y? ¿Ya cobramos en dólares? ¿Vinieron inversiones?", preguntó alguien, a lo que otra persona celebró la llegada al país del hijo del economista que le dio su nombre a uno de los perros presidenciales.
Tanto el mandatario como el economista anarcocapitalista será oradores en el evento libertario, pero Javier Milei tendrá un lugar de honor como figura de cierre del evento que será emitido por el canal de YouTube de la organización.
De hecho, la semana pasada la Fundación Faro divulgó la convocatoria al evento de este martes como "un diálogo histórico" entre el diputado Bertie Benegas Lynch y David Friedman, el hombre que consideró que Javier Milei haría bien en convertir a la Argentina en Chile.
Lo que es más interesante a la luz de las nuevas piezas del Gobierno, en el evento de esta tarde se presentará el libro de Adrián Ravier, quien fue designado vocero presidencial el viernes pasado en un intento de darle aire a Manuel Adorni.
Mientras tanto, este martes se cayó la sesión en Diputados en la que la oposición esperaba avanzar con los proyectos que impulsaban la interpelación y la moción de censura contra Manuel Adorni.
A las 14.31, vencido el plazo reglamentario para reunir a los legisladores necesarios, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, dio por caída la sesión. En el recinto había 117 diputados, doce menos de los 129 requeridos para habilitar el debate.
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