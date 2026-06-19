Muerte del soldado en la Quinta de Olivos: piden juicio oral para la banda que extorsionaba por apps de citas

Así extorsionaba la banda

audio soldado olivos El audio de la presunta extorsión al soldado que se quitó la vida en la Quinta de Olivos

Para la fiscalía, los imputados formaban parte una estructura organizada en la que cada integrante cumplía una función logística esencial para concretar las extorsiones y recibir el dinero en cuentas de billeteras virtuales propias o de familiares.

El fiscal solicitó que T.M.F. y M.J.D.A. sean juzgados por los delitos de asociación ilícita agravada, en carácter de jefes, y como coautores de tres hechos de extorsión. Además, requirió que respondan por la instigación a cometer el suicidio de Gómez, delito contemplado en el artículo 83 del Código Penal que prevé una pena 1 a 4 años de prisión.

Respecto de K.M.S.P., I.A.C., K.Y.C., E.Y.T. y C.A.M., pidió que sean llevados a juicio como miembros de una asociación ilícita agravada y coautores de los tres hechos de extorsión atribuidos a la organización.

En su pedido de elevación a juicio, el fiscal Iuspa consideró que las pruebas reunidas permiten sostener que existió una asociación ilícita con fines delictivos que actuaba bajo un plan común y previamente diseñado.

Además, destacó que parte de las maniobras se realizaban desde cárceles y que los acusados llegaron incluso a utilizar la identidad de un miembro de las fuerzas de seguridad para dar credibilidad a las amenazas.

Para el fiscal, los hechos se ven agravados no solo por la instigación al suicidio del soldado en la Quinta de Olivos, sino también por la posible existencia de más víctimas que todavía están siendo identificadas.