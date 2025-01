Maximiliano Pullaro se le plantó a Mercado Libre: "No toleramos aprietes"

"Nuestro gobierno no negocia el orden y la eficiencia, y no toleramos aprietes" advirtió Pullaro en el marco del acto que encabezó para dar inicio a la obra de pavimentación de la Avenida Peñaloza en la ciudad de Santa Fe”. Y siguió: “acá no hay suba de impuestos, lo que no queremos es que sigan ganando de manera desleal los que venden en negro y hacen bicicleta financiera”