"Me gustan los varones": la charla de Luis Majul con Esteban Trebucq que se volvió viral

La charla comenzó con la pregunta de Trebucq sobre su le gustaban "los hombres o las mujeres", y de forma instantánea y sin dudarlo, Luis Majul respondió: "Me gustan los varones".

"¿Los varones? ¿Te gustan los varones? A mí me gustan las mujeres, ¿está mal?", le respondió Trebucq. Majul intentó aclarar su respuesta, pero la confusión creció cuando agregó: "Me gustan, me gustan… No, pero...".

Enseguida, Majul replicó: "No, te iba a decir… Me gustan, me gustan las mujeres, pero si quieren levantar este meme y me levantan a mí, no me molesta para nada".

"Me gustan los varones y las mujeres, depende para qué... No, me gustan las mujeres", concluyó finalmente el conductor de La Cornisa.

Si bien no quedó del todo claro si fue un error o una broma, la charla rápidamente se viralizó en redes sociales.

majul trebucq

Javier Milei: "La ideología de género, llevada al extremo, conduce al abuso: son pedófilos"

"La ideología de género, llevada al extremo, conduce al abuso; son pedófilos", sostuvo el mandatario en Casa Rosada, durante una entrevista que le brindó al oficialista Esteban Trebucq.

El libertario aseguró que no vio la marcha porque se "dedicó a trabajar", e insistió en que la marcha se gestó por una edición de su discurso en Davos. "Me da pena que sigan engañando a la gente. Es muy parecido a lo que pasó con la Marcha Universitaria. Inventaron una mentira: editaron parte de mi discurso en Davos", sostuvo

"Tomaron uno de los ejemplos, de 14 segundos, y pusieron un remato. A partir de construir esa mentira, los medios que están desesperados porque les suspendí la pauta oficial y son odiadores, se sumaron a la mentira y a partir de eso se palanquea la marcha y terminan apareciendo las mismas caras siniestras de siempre", relató el mandatario.

Milei aseguró que "más allá de cómo se pudieron haber sentido aquellos seres humanos que están involucrados que es con el LGBT", en la movilización "aparecieron las mismas caras de siempre".

"Aparecieron los sindicalistas, quiero saber cuál es la relación de los sindicalistas y dicho grupo. Apareció el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Hay un asesinato cada 5 días, la Provincia es un baño de sangre y sin embargo aparece a hacer ruido político de una marcha", señaló el mandatario.