La Cámara Electoral aceptó la reimpresión de afiches con la imagen de Diego Santilli

El Correo Argentino había informado previamente que la reimpresión y distribución de los afiches podía efectuarse sin entorpecer la logística del resto del material electoral, garantizando que los comicios se desarrollen con normalidad. En este contexto, el Tribunal subrayó que “el ciudadano debe ser el centro de la atención de quienes tienen a su cargo la administración de los asuntos públicos. Las reglas electorales deben enfocarse en garantizar a la ciudadanía el ejercicio de una voluntad bien clara, sin confusiones y para ello se necesita que la información sea simple y entendible”.