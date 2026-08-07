El irónico comentario de José Mayans en el Senado: "Queda la palabra 'invio' y lo otro se perdió"

La burla de Mayans antes de la votación

VIDEO "Queda la palabra 'invio' y lo otro se perdió" pic.twitter.com/06nTrwYZkJ — minutouno (@minutounocom) August 7, 2026

Al tomar la palabra, el legislador formoseño cuestionó con dureza cómo quedó redactado el dictamen final tras la supresión de varios capítulos clave (como el de la Ley de Tierras). Haciendo un juego de palabras con el título del proyecto, que originalmente se denominaba "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada", el senador desató las risas de algunos presentes.