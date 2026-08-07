El irónico comentario de José Mayans en el Senado: "Queda la palabra 'invio' y lo otro se perdió"
Durante la votación de la Ley de Propiedad Privada, José Mayans se burló de las múltiples modificaciones y recortes que sufrió el proyecto del oficialismo.
En el marco del acalorado debate en la Cámara alta, el jefe del bloque peronista en el Senado, José Mayans, protagonizó un curioso momento al ironizar sobre la gran cantidad de artículos que fueron eliminados del proyecto original impulsado por el Gobierno para lograr su aprobación.
La burla de Mayans antes de la votación
Al tomar la palabra, el legislador formoseño cuestionó con dureza cómo quedó redactado el dictamen final tras la supresión de varios capítulos clave (como el de la Ley de Tierras). Haciendo un juego de palabras con el título del proyecto, que originalmente se denominaba "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada", el senador desató las risas de algunos presentes.
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"O sea, de seis capítulos quedan dos y el de forma. O sea, queda la palabra 'invio' y lo otro se perdió", bromeó Mayans, dando a entender que el proyecto había sido completamente desarmado y vaciado de su contenido inicial.
Con tono sarcástico y dirigiéndose al presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, el legislador peronista concluyó su chicana exigiendo que se dé de baja la iniciativa oficialista: "Entonces, ¿por qué no retiran el proyecto, presidente? Porque es una... de seis capítulos quedó uno y medio y el título de forma".
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