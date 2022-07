Mientras los precios internacionales vuelan, en la Mesa de Enlace están "podridos de pagar impuestos"

El reclamo, ante la falta de alguna política puntual a la que oponerse, fue contra el pago de impuestos. En momentos en que los precios internacionales de la gran mayoría de los commodities alcanzan niveles récord merced de la guerra en Ucrania, el campo reclama un alivio fiscal.

Paro campo.jpg

"Estamos podridos de pagar impuestos" dijo tajante Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), y pidió: "Demandamos que nos reconozcan como productores de alimentos, somos los que producimos el 66% de los ingresos que tiene el país. Si no lo quieren ver es porque no quieren, no porque no puedan, tienen la suficiente información para ver con claridad lo que les estamos diciendo”.

Asimismo, el dirigente afirmó: “Demandamos que se dejen de joder con las cuestiones ideológicas, en el campo no hay ideologías, que dejen de pensar que somos terratenientes que queremos hacernos cada día más ricos”.

A su turno, el líder de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, señaló: “Uno se encuentra con que la política no sabe por qué estamos haciendo esto. Vamos, muchachos, ¿cómo que no saben? Estamos haciendo esto porque vinieron haciendo escenas de peleas, generando una incertidumbre total en la Argentina. No solamente a la gente del campo, sino también al resto de la sociedad. Hicieron irse a dos ministros (Matías Kulfas de Desarrollo Productivo y Martín Guzmán de Economía) y ahora los golpistas son los otros”.

En tanto el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, no ocultó el cariz más político que económico de la movilización: “Me hubiese encantado que haya más figuras de la política, porque cuando uno demanda es porque también tiene para ofrecer. Tenemos mucho para dar, y para eso todo debemos cumplir un rol en la sociedad, y el Estado también tiene que cumplir con nosotros. Sino, nos convertimos en un bolsillo de payaso, en una caja abierta, que da y da sin recibir nada”.

Y no dudó en pedir que el Gobierno se aparte para que ellos mismo puedan manejar las cosas: "Le pedimos (al Gobierno) que hagan lo que tienen que hacer, y que después se corran a un costadito, que no necesitamos más nada, nosotros solos vamos a saber manejarnos”.

paro campo

Pasado el mediodía, y antes de los discursos de los dirigentes nacionales, los referentes de la Mesa de Enlace de Entre Ríos leyeron un documento donde pidieron un cambio de rumbo urgente y que se “revalorice la cultura del trabajo”.

“Como productores agropecuarios, le decimos basta a la voracidad fiscal del Gobierno, que solo nos ve como una caja donde siempre hay para sacar, con distintos argumentos, como ahora el conflicto bélico en Ucrania. Rechazamos el intervencionismo estatal, arbitrario y discrecional, que nos hace pagar a los productores toda esta tragedia”, señalaron en la proclama.