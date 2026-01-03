Repudio mundial a Estados Unidos: en Francia quemaron una bandera estadounidense por lo de Venezuela

Por otro lado, el presidente Emmanuel Macron ofreció una mirada más matizada. Si bien reconoció el alivio que puede sentir la población venezolana al verse fuera de un régimen autoritario, hizo especial hincapié en que el proceso que sigue debe estar estrictamente apegado a la institucionalidad. Macron subrayó que la transición debe ser pacífica y democrática, alejándose de cualquier imposición violenta.

En cuanto al futuro inmediato de Venezuela, el mandatario francés señaló que la mirada de su país está puesta en el retorno a la normalidad democrática. “Esperamos que el presidente Edmundo González Urrutia, elegido en 2024, pueda asegurar esta transición lo más pronto posible. Actualmente estoy en conversaciones con nuestros socios en la región. Francia está totalmente movilizada y vigilante, especialmente para garantizar la seguridad de sus ciudadanos en estos tiempos de incertidumbre”, aseguró Macron, dejando en claro que su prioridad es la estabilidad de la región y el bienestar de los franceses que residen en el país caribeño.

De esta manera, Francia se posiciona en un lugar complejo: celebrando el fin de lo que califican como una dictadura, pero encendiendo las alarmas por el método utilizado para alcanzarlo, el cual desafía los pilares de la diplomacia y el orden internacional que París suele defender con vigor.