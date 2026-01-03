Repudio mundial a Estados Unidos: en Francia quemaron una bandera estadounidense por lo de Venezuela
Durante la intervención de Estados Unidos a Venezuela, Nicolás Maduro fue apresado por Donald Trump y el mundo reaccionó a la invasión. Los detalles.
El escenario político internacional se encuentra en un estado de ebullición tras la intervención militar de Estados Unidos en suelo venezolano que culminó con la detención de Nicolás Maduro. Si bien la noticia generó festejos en diversos sectores, en Francia la reacción ha sido marcadamente divisiva, trasladándose de los despachos oficiales a las principales arterias de las ciudades francesas.
Durante la jornada del sábado, cientos de ciudadanos se volcaron a las calles para expresar su rechazo a la maniobra estadounidense. En un clima de alta tensión, las manifestaciones estuvieron dirigidas directamente contra la administración de Donald Trump, cuestionando la legitimidad de una operación de esta magnitud fuera de las fronteras norteamericanas.
En medio de las protestas, se registraron escenas de fuerte simbolismo, como la quema de banderas de Estados Unidos, un gesto que refleja el descontento de parte de la sociedad francesa ante lo que consideran una violación a la soberanía de los estados.
Desde el Palacio del Elíseo y la Cancillería, la respuesta ha sido cautelosa pero crítica en términos jurídicos. El ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, utilizó sus canales oficiales para sentar la postura del gobierno galo respecto al operativo. Según el funcionario, la acción militar no se ajustó a las normas globales vigentes.
“La operación militar que condujo a la captura de Nicolás Maduro viola el principio de no recurrir a la fuerza, que sustenta el derecho internacional. Francia reitera que ninguna solución política duradera puede ser impuesta desde el exterior y que sólo los propios pueblos soberanos pueden decidir su futuro”, sostuvo Barrot de manera contundente.
Por otro lado, el presidente Emmanuel Macron ofreció una mirada más matizada. Si bien reconoció el alivio que puede sentir la población venezolana al verse fuera de un régimen autoritario, hizo especial hincapié en que el proceso que sigue debe estar estrictamente apegado a la institucionalidad. Macron subrayó que la transición debe ser pacífica y democrática, alejándose de cualquier imposición violenta.
En cuanto al futuro inmediato de Venezuela, el mandatario francés señaló que la mirada de su país está puesta en el retorno a la normalidad democrática. “Esperamos que el presidente Edmundo González Urrutia, elegido en 2024, pueda asegurar esta transición lo más pronto posible. Actualmente estoy en conversaciones con nuestros socios en la región. Francia está totalmente movilizada y vigilante, especialmente para garantizar la seguridad de sus ciudadanos en estos tiempos de incertidumbre”, aseguró Macron, dejando en claro que su prioridad es la estabilidad de la región y el bienestar de los franceses que residen en el país caribeño.
De esta manera, Francia se posiciona en un lugar complejo: celebrando el fin de lo que califican como una dictadura, pero encendiendo las alarmas por el método utilizado para alcanzarlo, el cual desafía los pilares de la diplomacia y el orden internacional que París suele defender con vigor.
