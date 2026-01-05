Delcy Rodríguez juró como nueva presidenta de Venezuela: "Dolor por el secuestro de dos héroes"

Seguidamente, manifestó: "Juro por mi honor que no voy a dar descanso a mi brazo ni reposo a mi alma para ver a Venezuela en el destino que le corresponde, en el pedestal de honor histórico que le corresponde como una nación libre, soberana e independiente".

"Juro por el pueblo de Venezuela a no descansar ni un minuto para garantizar la paz de la República, la tranquilidad espiritual de nuestro pueblo, la tranquilidad económica y social de nuestro pueblo, y juro entonces sobre las bases de nuestro Padre Libertador en su discurso en angostura. Garantizar un gobierno que dé felicidad social, estabilidad política y seguridad política", indicó.

Finalmente, expresó: "Juro por Bolívar, juro por nuestros libertadores, juro por nuestras libertadoras y juro por nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan y deben sumarse como un solo pueblo desde todos los sectores políticos de Venezuela, desde todos los sectores sociales, económicos, que juremos como un solo país para sacar adelante a Venezuela en estas horas terribles de amenaza contra la estabilidad y la paz de la Nación. Juro".

