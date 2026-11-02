Metrodelegados advierten por paro de subtes sorpresivo
Metrodelegados se declaró en estado de alerta ante reiteradas malas liquidaciones y descuentos indebidos en los salarios por parte de la empresa concesionaria.
El servicio de transporte de la Ciudad de Buenos Aires suma un nuevo foco de conflicto. Metrodelegados emitió un comunicado oficial este lunes 2 de noviembre de 2026 en el que advierte sobre "posibles medidas de autodefensa" que afectarían el normal funcionamiento de todas las líneas de subte y el Premetro.
El reclamo por los descuentos a Metrodelegados
A través del escrito firmado por el Secretario General, Néstor Segovia, y la Secretaria de Organización, Virginia Bouvet, el sindicato informó que los trabajadores se encuentran en un estricto estado de alerta debido a las "reiteradas malas liquidaciones de haberes y descuentos indebidos" que viene sufriendo el personal desde hace meses.
IMPORTANTE: A qué hora empieza el paro nacional que afectará el transporte público en la previa del fin de semana largo
La tensión entre los trabajadores y la concesionaria llega a su punto máximo de cara al inminente cobro de los sueldos. En el documento, los Metrodelegados lanzaron un duro ultimátum: "Si mañana se repite esta actitud en relación al pago de salarios, Emova estaría rompiendo una vez más la paz social".
En esa misma línea, el Secretariado Ejecutivo desligó a los trabajadores de las consecuencias que pueda sufrir el servicio de transporte de pasajeros y responsabilizó de manera directa y exclusiva a la compañía, señalando que Emova será "la única responsable de las medidas de autodefensa que resulten de este accionar arbitrario".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario