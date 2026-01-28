Mientras emula el polémico accionar de ICE, Milei "vende" ciudadanías a extranjeros ricos
Empresas del sector aseguran que el programa que distingue entre "inmigrantes buenos" e "inmigrantes malos" podría generar ingresos al país por hasta 2,5 mil millones de dólares en inversiones extranjeras directas y beneficiar a 5 mil familias ricas del exterior.
Siguiendo la agenda de los Estados Unidos y buscando emular el violento y polémico accionar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense (ICE por sus siglas en inglés), la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva celebró días atrás que en los últimos dos meses el gobierno de Javier Milei expulsó del país a cerca de 5 mil extranjeros.
En paralelo a la caza de inmigrantes que comenzó a desplegar, el gobierno libertario le abre las puerta a extranjeros ricos a los que ofrece la ciudadanía argentina si invierten en el país.
En ese sentido en Casa Rosada buscan dar las puntadas finales que le permitan poner en marcha el programa "Ciudadanía por inversión" y para ello lanzó días atrás una licitación con el objetivo de atraer capitales de largo plazo y promover nuevas inversiones productivas. Para ello reglamentó el Decreto 524/2025 que instituye el programa que establece que aquellos extranjeros que realicen una inversión significativa, de acuerdo con los criterios que determine el Ministerio de Economía, podrán solicitar la ciudadanía argentina ante la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión.
Un consorcio de compañías analizó el potencial de la iniciativa y sostuvo que su implementación podría canalizar más de 2.500 millones de dólares en inversión extranjera directa en sus primeras etapas y atraer a unas 5 mil familias que accederían a la ciudadanía argentina tras realizar ingentes desembolsos de dinero. “Es un modelo ampliamente validado a nivel global para atraer capital de largo plazo, respaldado por marcos regulatorios y controles oficiales. Países como Estados Unidos, Canadá, Portugal o naciones en la zona del Caribe ya lo incorporaron con éxito, adaptando las modalidades de residencia y ciudadanía según sus objetivos de desarrollo y el tipo de inversión exigida”, explicó Jeffrey Henseler, Chairman de Passport Legacy, firma suiza especializada en el sector y que este año implementó la primera Agencia de ciudadanía por inversión totalmente privada en Santo Tomé y Príncipe.
Apex Capital Partners, Arton Capital, Passport Legacy y AIM Global, con experiencia en el sector en Europa, Medio Oriente, Asia, África y América; anunciaron su intención de participar en la licitación oficial para llevar adelante el programa.
Sobre el impacto económico de estos programas a nivel mundial, Apparcel aseguró que "en Estados Unidos el modelo de residencia por inversión captó entre 55 mil y 60 mil millones de dólares desde su creación y generó cientos de miles de puestos de trabajo. En Europa, Portugal atrajo 9 mil millones de euros desde el lanzamiento de su iniciativa, mientras que Nueva Zelanda sumó 10.500 millones de dólares desde 2009”.
Expulsión de extranjeros
La minsitra Monteoliva se ufanó días atrás en sus redes sociales de que diciembre cerró con 2.400 personas provenientes de otros países que debieron abandonar el territorio nacional, mientras que en lo que va de enero se registraron otros 2.300 casos.
Monteoliva destacó que estas cifras constituyen un récord para los controles migratorios en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos, y las vinculó directamente con los refuerzos dispuestos en los operativos de seguridad.
"Es simple: si sos extranjero y tenés antecedentes, delinquís, querés entrar o estás de manera ilegal, afuera. Porque, como lo decimos siempre, en Argentina, el que las hace, las paga", afirmó Monteoliva en la red social.
Las detenciones y expulsiones forman parte del incremento de los controles dispuestos por el gobierno de Milei con el objetivo de endurecer la vigilancia en los puntos de acceso al país.
El fin de semana se realizaron controles en el partido bonaerense de La Matanza junto al Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina, donde se identificó a 458 personas, de las cuales 369 resultaron ser extranjeras. El procedimiento incluyó inspecciones en galerías, locales y puestos callejeros, con el objetivo de verificar la situación migratoria de quienes allí estaban y detectar eventuales delitos conexos.
El operativo guarda similitudes con los procedimientos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, conocido por realizar redadas en comercios y espacios públicos para detectar a personas en infracción a la normativa migratoria.
