Mientras emula el polémico accionar de ICE, Milei "vende" ciudadanías a extranjeros ricos

Sobre el impacto económico de estos programas a nivel mundial, Apparcel aseguró que "en Estados Unidos el modelo de residencia por inversión captó entre 55 mil y 60 mil millones de dólares desde su creación y generó cientos de miles de puestos de trabajo. En Europa, Portugal atrajo 9 mil millones de euros desde el lanzamiento de su iniciativa, mientras que Nueva Zelanda sumó 10.500 millones de dólares desde 2009”.

Expulsión de extranjeros

La minsitra Monteoliva se ufanó días atrás en sus redes sociales de que diciembre cerró con 2.400 personas provenientes de otros países que debieron abandonar el territorio nacional, mientras que en lo que va de enero se registraron otros 2.300 casos.

Monteoliva destacó que estas cifras constituyen un récord para los controles migratorios en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos, y las vinculó directamente con los refuerzos dispuestos en los operativos de seguridad.

"Es simple: si sos extranjero y tenés antecedentes, delinquís, querés entrar o estás de manera ilegal, afuera. Porque, como lo decimos siempre, en Argentina, el que las hace, las paga", afirmó Monteoliva en la red social.

alejandra monteoliva

Las detenciones y expulsiones forman parte del incremento de los controles dispuestos por el gobierno de Milei con el objetivo de endurecer la vigilancia en los puntos de acceso al país.

El fin de semana se realizaron controles en el partido bonaerense de La Matanza junto al Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina, donde se identificó a 458 personas, de las cuales 369 resultaron ser extranjeras. El procedimiento incluyó inspecciones en galerías, locales y puestos callejeros, con el objetivo de verificar la situación migratoria de quienes allí estaban y detectar eventuales delitos conexos.

El operativo guarda similitudes con los procedimientos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, conocido por realizar redadas en comercios y espacios públicos para detectar a personas en infracción a la normativa migratoria.