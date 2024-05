Aunque Milei habla de él en presente, una investigación en los EE.UU. confirmó que Conan murió hace años

Mientras el presidente Javier Milei se niega a aceptar la muerte de su perro Conan y sigue hablando de él siempre en presente, en el Gobierno intentan no ofuscarlo con el tema ni que nada le recuerde que su mascota ya no está. De hecho este viernes el vocero presidencial, Manuel Adorni, se negó a responder preguntas al respecto y advirtió que no se hablará más sobre este tema.