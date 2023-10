Candidata y asesora de Milei propone una ley para renunciar a la paternidad si "te pinchan un forro"

"Hay muchas mujeres que para enganchar a un tipo hacen estas cosas y se aprovechan de que el tipo en el medio de la calentura. 'Ay, papito dale' (dijo imitando una voz). Mi abuela era enfermera y me lo contó", manifestó la peluquera de Milei, sin ponerse colorada por su ignorancia y ante la mirada atónita de los presentadores de Neura Media.

Pero el delirio no quedó ahí, ya que la candidata señaló: "La mujer, cuando se entera que está embarazada, tiene 15 días para notificar al padre y el padre puede decidir si va a hacerse cargo del hijo o no. No me parece justo que un hombre tenga que hacerse cargo económicamente de una criatura hasta los 18 años cuando no lo quiso tener".