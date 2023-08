China respondió al rechazo de Javier Milei de mantener la relación comercial

Las declaraciones de Milei no tardaron en llegar a Beijing, capital de China, uno de los países con los que Argentina mantiene importantes acuerdos de comercio y financieros.

"Si el señor Milei viene personalmente a China para ver, estoy convencido de que dará una respuesta completamente diferente a la pregunta de si el pueblo chino es libre o no, si el país es seguro o no", dijo hoy el portavoz del ministerio de Exteriores de la China, Wang Wenbin, en una rueda de prensa.

"La libertad es un componente importante de los valores humanos universales y los valores centrales del socialismo. China es un Estado de derecho y la libertad personal de los ciudadanos chinos está protegida por la Constitución como sagrada e inviolable", agregó el portavoz según la agencia Sputnik.

De esta manera, el gobierno de China replicó declaraciones que hizo Milei en las últimas horas en la que expuso sus propuestas en materia de política exterior.

En la misma nota, Javier Milei aseguró que no buscará un acercamiento con Brasil y remarcó que "hay que eliminar el Mercosur porque es una unión aduanera defectuosa que perjudica a los argentinos".

"En el fondo es un comercio administrado por el Estado para favorecer a empresarios prebendarios, no promueve el comercio, lo destruye", consideró.

En este sentido, al ser consultado sobre si los tratados bilaterales no favorecen el comercio a los empresarios, Milei respondió: "No, no le sirve al sector privado, le sirve a los que están asociados con el Estado y no a la gente. Si a la gente le sirve el comercio, que el comercio sea libre".

Milei fue interpelado por el periodista de la agencia estadounidense sobre los beneficios comerciales de esos tratados pero el candidato libertario aseguró que "no sirve, cuando se mete el Estado hace daño".

En la entrevista, el candidato presidencial de La Libertad Avanza volvió a hablar de dolarización y aseguró que es puramente "instrumental" la discusión y reiteró que vendrá acompañada por "la eliminación del Banco Central".

"Pensamos en (una dolarización) como en el Salvador, cuando se conviertan dos tercios de la base monetaria se dolariza", dijo el economista y explicó que en el Salvador "se dejó que la gente vaya cambiado los Colonos por dólares y tardó 24 meses".

En tanto, aseguró que en caso de que el Congreso nacional no apruebe la dolarización "lo va a plebiscitar" y dijo que "deberán explicarle a la gente porque no quieren que elijan la moneda que quieren tener".