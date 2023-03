Cositorto elogió a Milei y le pidió un lugar en sus listas para competir en las PASO

"Soy un ciudadano que quiere dejar un legado. Si Milei me acepta competir en las PASO sería un privilegio. Me va a ganar de manera aplastante, pero me quiero expresar porque no estoy proscripto", sostuvo en diálogo con Radio El Mundo.

En relación a pensamiento económico el coach explicó que “me encanta el libre mercado, con un Estado que intervenga lo mínimo y necesario".

En otra parte de la entrevista, se animó a comparar su situación procesal con la de la vicepresidenta Cristina Kirchner al afirmar que él solo se encuentra imputado, mientras que ella tiene una sentencia en primera instancia.

De todas maneras, opinó que "si no logro presentarme este año, voy en el 2025. Creo que Argentina necesita una transformación de fondo".