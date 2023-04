El análisis de la letra de Milei: qué ocultan sobre él sus apuntes

En cuanto a los manuscritos de Javier Milei, Francini Suárez apuntó: "lo que hay que señalar son los coligamentos, que es la unión de las letras y que se refiere a cómo es él con su entorno íntimo. Todas las uniones son en arco, siempre va hacia atrás, vuelve, calcula, sale en forma pensante y se conecta".

"Esto quiere decir que es una persona que no se manifiesta naturalmente, él especula. Su letra es simulación total. La letra que más llama la atención es la E, que simbolizan los contactos sociales, y todo el mundo quiere saber si Milei siente a la gente, y la respuesta es no, lo simula. Él es una gran vendedor y la gente lo compra", agregó

Y continuó: "Milei es una persona sumamente inteligente, no hace nada que no sepa, pero si tiene que contactar con el otro siempre lo va a hacer desde el lugar que le conviene, nunca es natural. Toda su letra está ubicada en el cuerpo central y esto significa que es una persona más del presente y le cuesta la planificación a futuro".

Además, señaló: "el problema principal de Milei es llevar a cabo lo que quiere, porque si bien tiene muchas ideas no sabe cómo llevarlas a cabo. Necesitaría un buen equipo para hacerlo pero no sabe trabajar en equipo. Él solo es él, y muchas veces las formas de que tiene no son muy claras"

"No es una persona que sea altruista, no es sutil y pega el volantazo cuando le conviene", añadió.

Por último, Francini Suárez aclaró: "algo que es importante, es que cada letra del abecedario representa algo, su letra no es ni imprenta ni cursiva, tiene mucha curva y eso demuestra que se adapta. Se nota falta de claridad y no es tan decidido cómo se lo ve. Para él la mejor defensa es el ataque.

"Él sabe leer a las personas y dice lo que quieren escuchar", concluyó.

El análisis de los apuntes de Javier Milei

cuaderno de milei