El furcio de Diana Mondino tras el debate de candidatos a vicepresidente

Sobre el final de la transmisión del programa emitido por TN, un periodista se acercó con la intención de entrevistarla. “Perdón, no quiero interrumpir... ¿qué tal, Diana? estamos en vivo”, dijo el movilero. La economista quiso evitar que le hagan preguntas, pero en su intento por escapar, lanzó una particular excusa. “No, no, no. Hoy la noche es de Patricia”, dijo Mondino confundiendo a la candidata de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, con Patricia Bullrich, quien se postula como representante de Juntos por el Cambio.