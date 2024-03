El Gobierno explicó el por qué de las subas salariales para Javier Milei y su gabinete

La escandalosa noticia se conoció luego de que Milei fustigara con dureza a legisladores nacionales que también aumentaron sus haberes, señalando que hay "muchísima gente la pasa peor con muchísima menos plata… Que no me vengan con que a ellos no les alcanza".

De hecho, conminó al titular de Diputados, Martín Menem (LLA), y a la vicepresidenta Victoria Villarruel para que dejen sin efecto la suba en las dietas que ambos habían acordado para los integrantes de ambas cámaras del Congreso.

¿Y por Casa (Rosada) cómo andamos…?

Sin embargo, el jefe de Estado, sus ministros, secretarios y subsecretarios se concedieron un fuerte aumento de sueldos mientras “muchísima gente la pasa peor con muchísima menos plata”, diría un consecuente Javier Milei.

Al estallar el escándalo, fuentes del Gobierno señalaron a Ámbito.com que “en la modificación de Ganancias de Massa se hizo una injusticia ante la ley, que dejó exceptuados a los funcionarios de alto rango, los cuales seguían con el tope de ese momento y no podían deducir nada".

“Lo que se hizo fue compensar lo de Ganancias, que fue un escándalo. Nosotros en el bruto seguimos cobrando lo mismo", sostuvieron, precisando que “si ves los recibos de octubre y de ahora, un subsecretario sigue cobrando lo mismo. Es una corrección a un error jurídico de una ley mala hecha", agregaron las fuentes oficiales.