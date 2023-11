El homofóbico comentario de un asesor de Milei: "Si veo dos hombres besándose, me duele la barriga"

rodriguez.mp4

"Yo creo que los gays no entienden un tema. Si querés que te explique mi problema con los gays, yo respeto perfectamente a una persona... No, no respeto, me siento cómodo. Yo sé que vos sos gay y me siento perfectamente cómodo con vos, pero cómodo al 100%", le remarcó a Novaresio.

"Pero si yo veo dos hombres besándose, me duele la barriga. Hay un problema que ustedes tienen que entender, que es la testosterona, no sé, hay un problema hormonal. Si yo veo dos mujeres besándose, me encanta; y si yo veo dos hombres besándose, me duele la barriga", concluyó.