Milei, el socio que quiere sumar Patricia Bullrich, en contra de la vida y a favor de la muerte para no pagar

Si algo se le puede reconocer a Javier Milei, líder de la ultraderecha argentina, es que no tiene problemas en admitir sus miserias y que, aún cuando aspira a llegar a la Casa Rosada, no oculta lo más oscuro de su ideario ultraliberal. A sus insólitas propuestas de habilitar mercados de ventas de órganos y de niños Milei sumó ahora su rechazo a salvar vidas de niños de menos de un año para no subir el gasto público.