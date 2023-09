Ex militante de Milei ahora apoya a Patricia Bullrich

“Yo fui piquetera, asesinaron a mi mamá y luego nos mudamos. No pare de trabajar desde entonces”, aseguró Soria en una entrevista a Perfil. Fue a partir del relato de su historia personal que, dice, los libertarios se acercaron a ella. “Tomaron mi historia para decir que Milei tenía razón en relación a cómo obligaban a los piqueteros a ir a marchas”, recordó.

En su momento, aseguró que la repercusión la llevó a mantener reuniones con el candidato a Jefe de Gobierno del partido, Ramiro Marra, y uno de los armadores bonaerenses de Milei. “Carlos Kikuchi me sumó para estar en el espacio”, aseveró.

Sin embargo, casi de un día para el otro, Soria denunció irregularidades en La Libertad Avanza y pegó el portazo. “A mí siempre me desplazaron, no me dejaban participar, y después me di cuenta por qué. A los días hicieron una reunión en Wilde los armadores de Tercera Sección electoral y pidieron que para ser candidato a intendente había que poner u$s60.000", denunció en diálogo con C5N.

Pero como la política es muy dinámica, no tardó en encontrar un lugar en otro espacio. Más precisamente, Juntos por el Cambio. En sus redes sociales empezó a ser explícita su militancia hacia Patricia Bullrich y especialmente para los candidatos del partido para la provincia de Buenos Aires, donde se le ofreció una precandidatura a Concejal en Avellaneda.

Soria es de Avellaneda y es madre de tres hijos. Se hizo conocida en redes sociales, donde se presenta como "modelo, actriz, promotora y política". Tiene cuentas en Instagram, Tik Tok, Divas Play y OnlyFans, donde vende contenido erótico.

Durante su adolescencia, Soria participó de piquetes dentro del Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón. "Mi mamá me llevaba, era piquetera a los 16 años. Yo no estaba de acuerdo con nada de lo que pasaba ahí. Me llevaban obligada", dice actualmente al respecto.

"Mi pensamiento desde chica fue de derecha. Hoy, me encantaría disputar un puesto como concejala o diputada provincial. Sé que ya ocupo un lugar importante. La gente me ve, me reconoce, y siento que estuve y milité por esta causa", había manifestado meses atrás para definir su ideología, cuando todavía estaba en las filas de Javier Milei.

