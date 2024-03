Javier Milei demostró que sí lee: su alegría por aparecer con severas críticas en los libros de inglés de Oxford

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/JMilei/status/1767206893582254469&partner=&hide_thread=false FENÓMENO BARRIAL

Me manda el hijo de un amigo que está en primer nivel de inglés en Oxford el siguiente material, donde hoy en uno de los exámenes hacen referencia a...

TSUNAMI DE CHANES

VIVA LA LIBERTAD CARAJO pic.twitter.com/rG5GoGc4BI — Javier Milei (@JMilei) March 11, 2024

"Dice que fueron 30.000. Lo leíste tanto como al decreto", señaló un usuario en referencia al decreto firmado por Milei en el que se subió un 50% el sueldo a él y a otros funcionarios dentro del Poder Ejecutivo.

Otra usuaria señaló de manera colocial que "hasta en Oxford dicen que fueron 30.000", y alguien más se encargó de traducir toda la frase al Presidente con la esperanza de que la vea.

"En un país en el que 30.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas entre 1976 y 1983 durante el gobiero de la Junta Militar", se lee en la frase de la página que hace mención a Victoria Villarruel y "la conexión de su familia con las Fuerzas Armadas".

Pero ese detalle no fue el único que hizo estallar a los comentaristas en X: "Che, las afirmaciones del 'true or false' te liquidan, ¿eh? No te reconocen por algo bueno, amiguito", le mencionó otro seguidor a Milei.

libro de inglés fotocopiado.jpeg