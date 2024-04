Javier Milei estalló de furia con un periodista de Paraguay: el Presidente se "sulfuró"

El evento que, además contó con la presencia del periodista y operador argentino, el presidente Santiago Peña de Paraguay y diferentes referentes de la derecha en el mundo. En este contexto, el presidente argentino, que fue vitoreado y hasta se animó a hablar de una reelección, tuvo un fuerte tropiezo cuando el periodista Jorge Torres Romero le preguntó qué pasaría si sus políticas no prosperaban.

Esto provocó un fuerte enojo de Milei: “Me parece que tu apreciación es absolutamente desafortunada. Estás rayando la grosería”, reaccionó, ante la sorpresa de los presentes. “Vos me estás diciendo 'ustedes describen muy bien, pero después pasan estos desastres'. Te aviso que yo recién ingresé en política hace dos años. Y que llevo recién como Presidente de la Nación poco más de casi 120 días. Por lo tanto, esa apreciación es absolutamente fuera de lugar y no tiene ningún sentido”, agregó con virulencia.

Además, el mandatario apuntó que lo que está demostrando desde que asumió es que "sí se puede hacer” porque “he mandado el programa de reformas estructurales más grande de la historia de la humanidad”.

Ante esta fuerte reacción, el moderador lo interrumpe y le dice: “Presidente, creo que usted no entendió”, e intentó explicar su pregunta, pero Milei volvió a la carga: “Le pido por favor que además no me insulte, lo entendí perfectamente. Que usted no esté al tanto y haga referencias inválidas no es que yo no lo entendí. Usted se comportó como un grosero”, respondió.

“Yo le decía al Presidente, con todo respeto, yo no me sulfuro, que cuento una realidad. Yo comparto cien por ciento las medidas económicas impulsadas por usted. Acá el colega Feinmann me decía que usted no tiene ambiciones de seguir o de potenciar o de construir capital político a futuro. Mi consulta era si en cuatro años estas políticas o estas medidas necesarias y urgentes que plantea no dan resultados: ¿corremos el riesgo de repetir los problemas que pasó la Argentina 20 años y que le llevó a esta situación catastrófica? Es simplemente eso”, expresó Torres Romero.

A lo que Milei retrucó: “No, ese es un planteo absolutamente distinto. Y además, si usted hace referencia a que me sulfuré, esa es otra falta de respeto, por lo cual acumula tres faltas de respeto. Tres. Parece que usted no está a la altura de poder dialogar con un presidente. Me faltó el respeto tres veces”.

