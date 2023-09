La crítica viral de un periodista de CNN a Javier Milei: "Cuando lo dejen salir, aquí lo espero"

"Hubo una situación muy peculiar con Javier Milei. Él me confirmó una entrevista desde antes que yo llegara a la Argentina, estaba re confirmada esta entrevista, tanto así que en el viaje veníamos con toda la tranquilidad, y menos de un día antes se cancela, misteriosamente", comenzó relatando del Rincón.

"¿Por qué les digo 'misteriosamente'? Bueno, porque Milei no nos da razón de por qué la cancela", remarcó, al mismo tiempo que indicó el mal accionar del equipo del candidato a presidente de La Libertad Avanza: "Algo me enteré por ahí -que decía su equipo- que lo iban a guardar por 10 días, pues yo me pregunto ¿dónde lo van a guardar? o, ¿por qué lo van a guardar? Y sería una respuesta muy importante, sobre todo para los argentinos, porque a uno lo guardan por protección, por salud o porque ya no quieren arriesgar los puntitos que tienen".

Antes de finalizar, el periodista mexicano sostuvo: "Si es un tema de salud, sería importante saberlo. ¿Dónde es que guardan a Milei? Ya cuando lo dejen salir, pues aquí lo espero, Javier", visiblemente molesto.

"Qué pena que no pueda tener la transparencia su equipo de dejarme saber por qué es que no. Si piden discreción, déjenlo saber y les guardamos el secreto, pero lo que han hecho, no se hace", concluyó, exponiendo sin pelos en la lengua al equipo del candidato libertario.

