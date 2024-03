Por los despidos y el dengue, Mirtha Legrand volvió a apuntar contra el Gobierno de Javier Milei

“Me deprime el país, el país en ciertos sectores. Me deprime saber que hay gente que no come, me deprime muchísimo”, expresó la "Chiqui", e insistió: “Yo siempre pienso en el chiquito que está en la casa y le dice al padre: ‘Papá tengo hambre’”, sumó y aclaró: “Lo digo porque lo siento”.

mirtha contra el gobierno

En este contexto, José María Muscari, uno de sus invitados, mencionó que se encuentra con cada vez más gente en situación de indigencia y la diva consideró a lo que sucede en este momento como algo “terrible”, y aseguró: “Me da rabia, me da rabia porque este es un país riquísimo y esto no debería pasar”.

Por otro lado, Mirtha Legrand se mostró preocupada por la suba de casos de dengue y la inacción del Gobierno. “¿Qué está pasando con el dengue? La gente está… Estamos muy asustados. Los hospitales están repletos de gente. Yo tengo a mi alrededor varias personas amigas que están con dengue y se sienten muy mal”, contó.

“¿Por qué no fumigaron? Perdón que lo interrumpa, pero yo pienso que no nos están cuidando. Estamos todos asustados, temerosos. No nos cuidan. No sabemos si vacunarnos, si no debemos hacerlo”, manifestó la diva con dureza.

mirtha dengue