Sigue el acampe de la policía misionera: "No somos delincuentes, queremos un salario digno"

En medio de la convocatoria, que se lleva a cabo en las afueras del Comando Radioeléctrico I, los protestantes hicieron un cordón en la calle para evitar continuar con los reclamos. Con la llegada del jefe de la Policía se realizó el avance de Gendarmería, la Policía Federal y Prefectura, quienes dispusieron un cordón de contención en la intersección de las avenidas Uruguay y Trincheras de San José.

Tras una larga reunión, los referentes de los manifestantes, Ramón Amarilla y Germán Palavecino, junto con los representantes del Gobierno nacional,el comisario Gentili, designado como negociador por el comité de crisis conformado con intervención de Patricia Bullrich, y el propio jefe de la Policía, Sandro Martínez, en primera instancia anunciaron que había logrado a un acuerdo y en las próximas horas se hará un anuncio con el acuerdo salarial.

En ese sentido, Palavecino aseguró que “quedamos como un grupo de rebeldes, sediciosos, delincuentes”, pero el Gobierno, desde el Jefe de la Policía abrieron el diálogo y “constataron que el delito que nos atribuían de la toma del instituto era inexacto y que las llaves de todos los vehículos están en el edificio”. “Somos trabajadores”, señaló el vocero. Además, al pedido de mejoras salariales se sumaron docentes y profesionales de la salud.

Sin embargo, luego de ingresar a la dependencia para firmar el acta de acuerdo, los representantes de los policías que reclaman una mejora salarial consideraron que no se estaba cumpliendo con lo pactado y no firmaron el acta. De esta manera, Amarilla explicó: "Nosotros somos empleados de la seguridad pública misionera y vinimos a luchar por un salario digno. Es de pública conocimiento que todos los sectores están en esta misma situación. Pedimos que nos adelanten un salario digno para subsistir, no somos mendigos y no delincuentes".

"Hasta que resolvamos los puntos fundamentales que presentamos, seguiremos con el acampe. Nosotros fuimos reprimidos por las fuerzas nacionales sin motivos. Señora ministra de la Seguridad de la Nación, acá está Misiones, usted dijo que iba a tener muy bien al personal de seguridad en toda la Argentina, nosotros somos pacíficos y vinieron a lastimar a nuestra gente", sostuvo y agregó: "Seguimos acá hasta las últimas consecuencias".

En diálogo con Bernardo Magnano en C5N, Amarilla explicó que los empleados de seguridad tiene una pérdida adquisitiva de más del 160% del sueldo. "Le veníamos reclamando esto al Gobierno de Hacienda, y en octubre de 2023 no dieron la última recomposición salarial, pero nunca cerramos las paritarias", detalló.

En esta reunión, el Jefe de la Policía propuso que los manifestantes le entreguen un acta con la entrega del comando, pero "nosotros nunca tomamos el comando Radioeléctrico", aseguró el vocero policial. "Nosotros nos vamos a quedar acá hasta que ellos reconozcan nuestra mesa de diálogo y nos sentemos a sentar verdaderamente y nos puedan dar respuesta. El diálogo se ha cortado hace mucho tiempo", remarcó.