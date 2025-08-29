Nuevo ataque de Javier Milei al periodismo tras episodio con Iñaki Gutiérrez: "La historia al revés"

Quién es "la Pepona", el influencer libertario

Iñaki Gutiérrez es un joven influencer y militante político argentino. Se hizo conocido por su rol como asesor de comunicación digital y "community manager" de las redes sociales del actual presidente de Argentina, Javier Milei, especialmente en TikTok. Su trabajo fue considerado clave para la campaña electoral que lo llevó a la presidencia.

Ha manifestado que se define como un "militante político" y un ciudadano de "derecha anticomunista". Se presenta en sus redes sociales como alguien que "sueña con una Argentina cada día más libre".

iñaki gutierrez

Gutiérrez comenzó su acercamiento a la política con el PRO, donde se relacionó con figuras como Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Sin embargo, se distanció del espacio y se unió a La Libertad Avanza (LLA) por recomendación de su novia, Eugenia Rolón.

En su momento, había declarado que no cobraba por su trabajo en el Gobierno, ya que lo hacía "ad honorem", y también ha expresado su deseo de ser presidente en el futuro.