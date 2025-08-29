Nuevo ataque de Javier Milei al periodismo tras episodio con Iñaki Gutiérrez: "La historia al revés"
El Presidente se metió de lleno en el episodio que causó la furia de "la Pepona" y aseguró que los medios contaron otra versión de la patada a un auto oficial.
Por lo visto, a Javier Milei los periodistas no le caen bien, a menos que trabajen en pos de sus propios intereses. Para el resto, sólo hay repudio y la ya conocida frase que se encargado de repetir en numerosas oportunidades: "No odiamos lo suficiente a los periodistas".
Bajo esta premisa, el Presidente volvió a atacar a la prensa tras el episodio que despertó la furia de Iñaki Gutiérrez, más conocido como "la Pepona". El hecho tuvo lugar en la provincia de Corrientes, donde hubo una nueva caravana libertaria encabezada por Karina Milei y Martín Menem, quienes fueron abucheados por los lugareños.
Luego de que una persona golpeara un auto oficial y los libertarios aseguraran que se trataba de un periodista, Iñaki explotó contra la cronista de La Nación+, protagonizando un tenso momento donde se lo vio sumamente alterado.
Tras esto, el jefe de Estado publicó en la tarde de este viernes: "PREGUNTO: ¿Acaso ser periodista no sólo avala el mentir, calumniar e injuriar sin que se les conteste sino que además incluye golpear autos oficiales (vaya a saber uno con que intenciones)? Señalo esto porque luego del incidente los periodistas contaron la historia al revés. Fin".
Quién es "la Pepona", el influencer libertario
Iñaki Gutiérrez es un joven influencer y militante político argentino. Se hizo conocido por su rol como asesor de comunicación digital y "community manager" de las redes sociales del actual presidente de Argentina, Javier Milei, especialmente en TikTok. Su trabajo fue considerado clave para la campaña electoral que lo llevó a la presidencia.
Ha manifestado que se define como un "militante político" y un ciudadano de "derecha anticomunista". Se presenta en sus redes sociales como alguien que "sueña con una Argentina cada día más libre".
Gutiérrez comenzó su acercamiento a la política con el PRO, donde se relacionó con figuras como Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Sin embargo, se distanció del espacio y se unió a La Libertad Avanza (LLA) por recomendación de su novia, Eugenia Rolón.
En su momento, había declarado que no cobraba por su trabajo en el Gobierno, ya que lo hacía "ad honorem", y también ha expresado su deseo de ser presidente en el futuro.
