Murió Gustavo Mola, legislador porteño por la UCR-Evolución

En tanto que Graciela Ocaña, legisladora y Vicepresidente Tercera, recordó: “Estoy muy triste y conmovida por el fallecimiento del diputado Gustavo Mola. En el día de ayer habíamos estado visitando vecinos de la comuna 8. ¡Qué difícil de creer! Un fuerte abrazo y mis condolencias para sus familiares y amigos. Su trabajo y su recuerdo permanecerán con nosotros para siempre”. Entre otros tantos mensajes.

De acuerdo con la información publicada por la Legislatura porteña, Mola había asumido su mandato actual el 10 de diciembre de 2021. En ese período fue autor de 59 proyectos y coautor de 262, además de presidir la Comisión de Vivienda desde marzo de 2024.

Entre sus últimas iniciativas se destacaban la creación de la reserva ecológica Lagunas de Soldati, el repudio a los vetos del presidente Javier Milei sobre el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica, así como el rechazo a la decisión judicial que prohibió la difusión de audios vinculados a la causa por presuntas coimas en Discapacidad, donde se mencionaba a Karina Milei.

Su último acto en la Casa Parlamentaria fue el pasado jueves 2 de octubre, cuando entregó la declaración de Interés Cultural y Social a la editorial de la Fundación Tejido Urbano.