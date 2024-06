Myriam Bregman liquidó a Javier Milei por sus viajes privados: "Tiene más millas que Marley"

bregman milei.mp4

Tras asegurar que el Presidente se da "la gran vida" al viajar por el mundo y hospedarse en hoteles lujosos, la legisladora destacó que ya son siete las veces que Milei se trasladó al exterior del país, en viajes que fueron "completamente privados donde es incuestionable que no tienen nada que ver con su gestión de Gobierno".

De hecho, Bregman detalló uno por uno los traslados del primer mandatario: "Uno fue a una conferencia política de acción conservadora y aprovechó para ver al ahora convicto Donald Trump. Se dice que con él viajaron 13 personas a Estados Unidos. Luego viajó a Miami y Texas para recibir un premio como Embajador Internacional de la Luz, algo muy útil para nuestro pueblo como todo el mundo sabe, en un país con 18% de indigencia, donde los pibes no tiene para comer. Parece un chiste de mal gusto", lanzó.

Y continuó: "Volvió a Estados Unidos pero ya no en avión comercial porque descubrió que su figura era de alto riesgo. Eso lo percibió. No percibió que hay pobres y que los jubilados no llegan a fin de mes pero sí que su seguridad personal podía esta en riesgo. Luego fue a Madrid y se alojó no en una pensión sino en el Hyatt, nuevamente encontrándole el gustito a la casta. Se llevó a todos los cavernícolas que encontró y nos hizo pasar vergüenza internacional", manifestó en torno al conflicto diplomático con España.

"Le ha tomado rápido el gustito a eso de la casta. Pensemos que llegó al gobierno diciendo que venía a combatir la casta y desde que llegó al gobierno ya viajó siete veces al exterior", sentenció.