Nadia Beller aseguró que está "plenamente segura de que Cerimedo tuvo algo que ver" con el fallido atentado
El libertario Fernando Cerimedo fue detenido en Bolivia sospechado de haber contratado a dos sicarios para asesinar a su pareja, Nadia Beller.
La activista libertaria boliviana Nadia Beller se recupera en un hospital de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra luego de sobrevivir a un intento de asesinato que perpetraron dos sicarios y por el cual fue detenido en la madrugada del martes el asesor de Javier Milei y fundador de La Derecha Diario, Fernando Cerimedo. Desde su internación Beller habló con Radio 10 y apuntó directamente contra Cerimedo a quien acusó de haber estado detrás del fallido atentado contra su vida.
"Estoy plenamento segura de que (Cerimedo) tuvo algo que ver", sentenció Beller en diálogo con el Gato Sylvestre y contó que llegó engañada al lugar del ataque por medio de un supuesto contacto que le habpia prometido información reservada para perjudicar al expresidente boliviano Evo Morales. Cerimedo no solo estaba al tanto de este encuentro sino que fue quien la presionó insistentemente para que acudiera a la cita.
"Un sábado me contactan unas personas diciéndome de que tenían información delicada sobre Evo Morales, sobre un supuesto hecho de violación a una menor de 13 años. Yo lo primero que hago es mandarle foto a Fernando y me dice: 'Ah, sí, yo supe de ese caso''", aseguró y contó que tras haber sido plantada en dos ocasiones previas por este supuesto contacto, Beller comenzó a desconfiar. Sin embargo, Cerimedo la persuadió de asistir al encuentro definitivo asegurándole una custodia que jamás existió. "La última vez le digo: 'Ay, no sé, me da cosa'. Y él me dice que no iba a pasar nada porque no tiene lógica que intenten hacer algo en un hotel con cámaras a plena vista de la gente. Él apoyó que yo vaya y me mintió de que me mandó con escoltas", siguió.
"Veo que hasta se les frenó la moto (a los sicarios) y nadie los estaba persiguiendo, o sea que no habían los tales escoltas. Estaba sola, sin custodia", advirtió y sentenció: "Estoy plenamente segura de que él tiene que ver".
Al ser consultada sobre por qué apunta a su propia pareja como cerebro de la emboscada, Beller reveló contradicciones en el relato de los propios sicarios y acusó a Cerimedo de planear su muerte para borrar evidencias:"Estoy plenamente segura de que él tiene que ver porque el primer día que me citan, ellos me justifican de que no se presentaron porque vieron a los dos guardias que mandó Fernando... Además, supuestamente su policía, tuvo contacto con el hijo del sicario".
Luego agregó: "Obviamente que Fernando no esperaba que yo viva para contar estas cosas y esperaba que en mi celular que se llevaron y en la cartera toda esta información nunca salga a la luz".
Además, expuso la maniobra de fuga que intentó el consultor libertario inmediatamente después de los disparos: "Fernando, en vez de venir acá a verme tras que sucede esto, lo que hace es conseguir un vuelo hacia Buenos Aires e intentar fugarse con una mochila de dinero".
Aún en shock, Beller consiguió comunicarse desde el hospital con Cerimedo a altas horas de la noche gracias a la mediación del equipo médico del centro de salud. "Eran altas horas de la noche... le digo a la doctora: 'Llámele por favor a Fernando'. La doctora hace una llamada tripartita, lo contacta y me dice: '¿Qué te pasó?'. Y le digo: 'Fuiste vos'. Y ahí él se larga a llorar y me dice: '¿Cómo vas a decir que fui yo?'".
La abogada confirmó además que se encuentra embarazada de Cerimedo y sacó a la luz episodios previos de violencia de género que no se atrevió a denunciar formalmente bajo coacción. "Él cometió un hecho de violencia conmigo... no denunciarlo por tentativa de feminicidio porque él me ahorcó, pero por lo menos denunciar lesiones. Y él me pidió una oportunidad, me envolvió con un montón de cosas, que se iba a pegar un corchazo... Lo tengo también en mensajes".
Fernando Cerimedo y el poder
Fernando Cerimedo fue asesor de Milei y de Jair Bolsonaro, de hecho se lo investigó como partícipe del intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio "Lul" da Silva y por el cual está preso hoy el ex andatario brasileño. Beller desglosó el nivel de injerencia y poder que ahora Cerimedo ostenta en Bolivia bajo la presidencia del también ultraderechista Rodrigo Paz, así como sus nexos en la Argentina. "El presidente Rodrigo Paz le delegó básicamente una autoridad por encima de todos los ministros".
"Él tenía una lógica de no hacer corrupción con hechos chicos... pero podía tener sociedad con las empresas grandes y los contratos grandes del Estado. Uno que a mí me consta es en el rubro de los hidrocarburos", comentó.
Respecto al dinero en efectivo que manejaba y que solía trasladar entre fronteras, recordó: "En el hecho de violencia anterior fotografié un cajón con dinero y era bastante dinero, entre bolivianos y dólares, que los tenía en la casa. Era dinero que posteriormente él trasladaba a Buenos Aires".
Sobre la escena política argentina, Beller aseguró que Cerimedo le admitió en la intimidad que su exesposa "fue la que filtró los audios (de Diego Spagnuolo que desnudaron el esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, Andis), la que mandó el correo desenmascarando a toda esa mafia'.
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