Nadia Beller aseguró que está "plenamente segura de que Cerimedo tuvo algo que ver" con el fallido atentado

Luego agregó: "Obviamente que Fernando no esperaba que yo viva para contar estas cosas y esperaba que en mi celular que se llevaron y en la cartera toda esta información nunca salga a la luz".

Además, expuso la maniobra de fuga que intentó el consultor libertario inmediatamente después de los disparos: "Fernando, en vez de venir acá a verme tras que sucede esto, lo que hace es conseguir un vuelo hacia Buenos Aires e intentar fugarse con una mochila de dinero".

Fernando Cerimedo

Aún en shock, Beller consiguió comunicarse desde el hospital con Cerimedo a altas horas de la noche gracias a la mediación del equipo médico del centro de salud. "Eran altas horas de la noche... le digo a la doctora: 'Llámele por favor a Fernando'. La doctora hace una llamada tripartita, lo contacta y me dice: '¿Qué te pasó?'. Y le digo: 'Fuiste vos'. Y ahí él se larga a llorar y me dice: '¿Cómo vas a decir que fui yo?'".

La abogada confirmó además que se encuentra embarazada de Cerimedo y sacó a la luz episodios previos de violencia de género que no se atrevió a denunciar formalmente bajo coacción. "Él cometió un hecho de violencia conmigo... no denunciarlo por tentativa de feminicidio porque él me ahorcó, pero por lo menos denunciar lesiones. Y él me pidió una oportunidad, me envolvió con un montón de cosas, que se iba a pegar un corchazo... Lo tengo también en mensajes".

Fernando Cerimedo y el poder

Fernando Cerimedo fue asesor de Milei y de Jair Bolsonaro, de hecho se lo investigó como partícipe del intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio "Lul" da Silva y por el cual está preso hoy el ex andatario brasileño. Beller desglosó el nivel de injerencia y poder que ahora Cerimedo ostenta en Bolivia bajo la presidencia del también ultraderechista Rodrigo Paz, así como sus nexos en la Argentina. "El presidente Rodrigo Paz le delegó básicamente una autoridad por encima de todos los ministros".

"Él tenía una lógica de no hacer corrupción con hechos chicos... pero podía tener sociedad con las empresas grandes y los contratos grandes del Estado. Uno que a mí me consta es en el rubro de los hidrocarburos", comentó.

Respecto al dinero en efectivo que manejaba y que solía trasladar entre fronteras, recordó: "En el hecho de violencia anterior fotografié un cajón con dinero y era bastante dinero, entre bolivianos y dólares, que los tenía en la casa. Era dinero que posteriormente él trasladaba a Buenos Aires".

Sobre la escena política argentina, Beller aseguró que Cerimedo le admitió en la intimidad que su exesposa "fue la que filtró los audios (de Diego Spagnuolo que desnudaron el esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, Andis), la que mandó el correo desenmascarando a toda esa mafia'.