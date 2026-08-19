Caso Fernando Cerimedo: la Justicia boliviana también lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito
Tras el arresto y los allanamientos por el intento de femicidio contra su expareja, la Fiscalía de La Paz abrió un expediente contra el exasesor libertario.
La situación judicial de Fernando Cerimedo, el asesor del presidente boliviano Rodrigo Paz actualmente detenido por la tentativa de femicidio contra su expareja Nadia Beller, sumó un nuevo y grave capítulo. Este martes, la Fiscalía Departamental de La Paz abrió de oficio una investigación paralela contra el consultor por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
El nuevo expediente se originó a partir de las revelaciones realizadas por la propia víctima y de los elementos secuestrados durante los allanamientos simultáneos realizados en propiedades que el especialista en comunicación ocupaba en los barrios de Los Pinos y La Florida, ubicados en la zona sur de la capital boliviana.
Hallazgos comprometedores y huida apresurada
Durante los procedimientos, encabezados por el fiscal departamental Luis Carlos Torrez, los efectivos policiales constataron que los inmuebles se encontraban deshabitados, aunque los indicios en el interior evidenciaban una evacuación de urgencia.
En las requisas, el personal de seguridad incautó una serie de objetos de alto valor y elementos de carácter sensible para la investigación:
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Un vehículo equipado con destelladores, similares a los utilizados en los móviles de seguridad presidencial.
Una motocicleta hallada con las llaves puestas y lista para su uso.
Un teléfono satelital, maletas preparadas y dinero en efectivo cuyas sumas exactas aún permanecen bajo reserva mientras culmina el recuento formal.
Indumentaria oficial, especificamente camisetas de la Policía Boliviana.
Mobiliario con compartimentos secretos destinados a ocultar bienes de valor.
El fiscal Torrez confirmó que la apertura de esta causa independiente responde directamente a las declaraciones brindadas por Beller desde el centro de salud de Santa Cruz de la Sierra donde permanece internada, las cuales expusieron "hechos irregulares" que ameritan una investigación patrimonial a fondo.
Fernando Cerimedo se negó a declarar
Tras ser imputado por el intento de femicidio contra su expareja, Nadia Beller, el consultor político de La Libertad Avanza (LLA), Fernando Cerimedo, optó por negarse de declarar. De este modo, el asesor del mandatario boliviano Rodrigo Paz permanece bajo custodia en la ciudad de La Paz, tras ser detenido en la madrugada de este martes.
Se lo investiga como presunto autor intelectual del intento de femicidio contra la abogada y activista boliviana. Según las investigaciones en curso, Beller sufrió un ataque armado cuando se encontraba en la puerta de un hotel y las autoridades locales sospechan que Cerimedo habría contratado a los atacantes para llevar a cabo la agresión.
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