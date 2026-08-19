Caso Fernando Cerimedo: la Justicia boliviana también lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito

Fernando Cerimedo se negó a declarar

Tras ser imputado por el intento de femicidio contra su expareja, Nadia Beller, el consultor político de La Libertad Avanza (LLA), Fernando Cerimedo, optó por negarse de declarar. De este modo, el asesor del mandatario boliviano Rodrigo Paz permanece bajo custodia en la ciudad de La Paz, tras ser detenido en la madrugada de este martes.

Se lo investiga como presunto autor intelectual del intento de femicidio contra la abogada y activista boliviana. Según las investigaciones en curso, Beller sufrió un ataque armado cuando se encontraba en la puerta de un hotel y las autoridades locales sospechan que Cerimedo habría contratado a los atacantes para llevar a cabo la agresión.