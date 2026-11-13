Nelson Castro destrozó a Javier Milei en la televisión peruana: "Emocionalmente desequilibrado"

Mientras León XIV comenzaba a subir los peldaños de la escalinata, se dio vuelta para brindar un último saludo a la delegación argentina antes de ingresar a la cabina. En ese preciso instante, el mandatario nacional no pudo contener la emoción y se quebró en lágrimas ante la partida del Sumo Pontífice.

Tras la partida del avión papal, la tensión del momento dio paso al desahogo político y personal: el presidente se fundió en un fuerte abrazo con su hermana Karina y, posteriormente, con el canciller Pablo Quirno, cerrando así una visita histórica que marcó un punto de inflexión en la agenda institucional y espiritual del país.