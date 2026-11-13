Chile defiende su asistencia al proyecto Sea Lion en Malvinas y crece la tensión con Argentina
El 28 de noviembre el Tribunal Internacional del Derecho del Mar dará a conocer su fallo en la demanda por la explotación británica de hidrocarburos en Malvinas
Horas después de que Argentina terminara de presentar su caso ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para frenar la exploración británica offshore frente a las costas de las Islas Malvinas, Chile ratificó su intención de asistir la operatoria de las empresas que pretenden explotar los recursos naturales del territorio cuya soberanía sigue en disputa. El canciller del país trasandino, Francisco Pérez Mackenna, descartó que el gobierno de José Antonio Kast tenga que solicitarle autorización alguna a la Argentina por la navegación del buque Danstar, que partirá desde Punta Arenas hacia las islas Malvinas.
En ese sentido Pérez Mackenna invocó el derecho a libre navegación de Naciones Unidas y expresó que “los países no piden permiso” obviando el histórico reclamo argentino sobre el archipiélago del Atlántico Sur y los espacios marítimos circundantes bajo ocupación británica.
De esta manera respondió el gobierno chileno a las declaraciones del canciller argentino, Pablo Quirno, quien sostuvo que la embarcación debe pedir permiso para cruzar aguas jurisdiccionales argentinas. “Por el estrecho de Magallanes pasan miles de barcos por año. Miles piden autorización para cruzar cuando salen hacia las Malvinas”, advirtió Quirno el lunes. Pero Chile negó ahora que tenga que pedirle permiso a la Argentina por el buque que zarpará hacia las Islas Malvinas
"Chile cree en el derecho para la libre navegación (...) o paso inocente, como se llama en el derecho marítimo de la Convemar (Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar). Y confiamos que ese derecho se respetará", aseguró tajante Pérez Mackenna.
Luego de 15 años suspendida, el viaje de Danstar, de la naviera Easter Island, busca reinaugurar la ruta comercial hacia Puerto Argentino en diciembre, con un cargamento de alimentos, maquinaria y materiales de construcción, de manera alternativa al abastecimiento que opera de manera regular desde Montevideo, Uruguay. La iniciativa permitirá a los habitantes de las islas acceder a algunos productos. “Queremos ser el gran supermercado de las islas”, afirmó en su momento el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.
No obstante, este viaje inquieta al gobierno libertario debido a la intención de Reino Unido de explotar petróleo en la zona. Por ello, el canciller Quirno recordó el “compromiso del gobierno chileno de que esto no contribuya logísticamente a la explotación de recursos naturales en las islas Malvinas”.
Reclamo por Malvinas
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) anunció que el próximo 28 de noviembre dará a conocer su decisión sobre el pedido de la Argentina para suspender el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por el Reino Unido en las Islas Malvinas. La fecha fue comunicada por el presidente del organismo, Maurice Kamga, al finalizar las audiencias en Hamburgo, Alemania, donde ambas delegaciones expusieron sus argumentos.
La presentación argentina, encabezada por la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal, reclamó medidas provisionales para impedir que avance la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. En el cierre de los alegatos, la delegación argentina advirtió sobre la urgencia de una intervención judicial y sintetizó su planteo con una frase contundente: "Es ahora o nunca".
Argentina busca que el Tribunal ordene al Reino Unido suspender las perforaciones, las obras de infraestructura y las nuevas autorizaciones vinculadas con Sea Lion. El argumento central es que la explotación de petróleo en un área cuya soberanía y plataforma continental están en disputa podría generar daños irreparables y consolidar una situación difícil de revertir antes de que se resuelva el conflicto de fondo.
El proyecto, desarrollado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, contempla una producción de largo plazo y la instalación de infraestructura submarina permanente. La Argentina sostiene que las decisiones británicas sobre esos recursos constituyen medidas unilaterales y vulneran sus derechos; el Reino Unido, en cambio, rechazó el pedido y solicitó al Tribunal que desestime la totalidad de las medidas provisionales. La decisión del 28 de noviembre no resolverá la soberanía de las islas, sino si corresponde intervenir para preservar los derechos de las partes mientras continúa el arbitraje internacional.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario