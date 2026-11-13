Chile defiende su asistencia al proyecto Sea Lion en Malvinas y crece la tensión con Argentina

Gran Bretaña busca extraer hidrocarburos frente a las costas de las Islas Malvinas.

No obstante, este viaje inquieta al gobierno libertario debido a la intención de Reino Unido de explotar petróleo en la zona. Por ello, el canciller Quirno recordó el “compromiso del gobierno chileno de que esto no contribuya logísticamente a la explotación de recursos naturales en las islas Malvinas”.

Reclamo por Malvinas

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) anunció que el próximo 28 de noviembre dará a conocer su decisión sobre el pedido de la Argentina para suspender el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por el Reino Unido en las Islas Malvinas. La fecha fue comunicada por el presidente del organismo, Maurice Kamga, al finalizar las audiencias en Hamburgo, Alemania, donde ambas delegaciones expusieron sus argumentos.

La presentación argentina, encabezada por la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal, reclamó medidas provisionales para impedir que avance la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. En el cierre de los alegatos, la delegación argentina advirtió sobre la urgencia de una intervención judicial y sintetizó su planteo con una frase contundente: "Es ahora o nunca".

José Antonio Kast y Javier Milei

Argentina busca que el Tribunal ordene al Reino Unido suspender las perforaciones, las obras de infraestructura y las nuevas autorizaciones vinculadas con Sea Lion. El argumento central es que la explotación de petróleo en un área cuya soberanía y plataforma continental están en disputa podría generar daños irreparables y consolidar una situación difícil de revertir antes de que se resuelva el conflicto de fondo.

El proyecto, desarrollado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, contempla una producción de largo plazo y la instalación de infraestructura submarina permanente. La Argentina sostiene que las decisiones británicas sobre esos recursos constituyen medidas unilaterales y vulneran sus derechos; el Reino Unido, en cambio, rechazó el pedido y solicitó al Tribunal que desestime la totalidad de las medidas provisionales. La decisión del 28 de noviembre no resolverá la soberanía de las islas, sino si corresponde intervenir para preservar los derechos de las partes mientras continúa el arbitraje internacional.