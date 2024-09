Néstor Kirchner y Menem, los presidentes que tocaron la campana en Wall Street como Milei

En 2006, el entonces presidente Néstor Kirchner fue el encargado de dar el campanazo durante su visita a Wall Street donde estuvo acompañado por la entonces senadora Cristina Fernández, el entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández, la ex ministra de Economía, Felisa Miceli, el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y el ex secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini.

nestor kirchner en wall street Néstor Kirchner y Cristina Fernández durante su visita a Wall Street

Varios años antes, en 1989, el entonces presidente Carlos Menem también había visitado la Bolsa de Valores de Nueva York, pero habría dado la campanada en la hora de cierre, aunque no existen registros de que eso haya sucedido aquel 29 de septiembre.

“Cuenta la leyenda que Carlos Menem se perdió de darse el gusto de hacerlo en el cierre de las acciones –a las 15.30, también se anuncia con un campanazo– porque se demoró demasiado en el baño”, asegura un artículo de Página 12.

Sin embargo, al término de su visita, Menem dialogó con la prensa presente que cubrían su gira presidencial y comentó: "Mucha amabilidad por parte del presidente de la Bolsa, hemos hecho una experiencia y previamente tuvimos una reunión de trabajo con gente muy importante del ámbito de las empresas y las finanzas”.

“Hay interés concreto por la República Argentina", sostuvo y agregó: "Esto es muy importante. Creo que Argentina en este momento se está convirtiendo en uno de los países con excelentes posibilidades, con un gran futuro en tanto y cuanto los argentinos comprendamos la necesidad de un sacrificio un poco extendido de unos tres años y vamos a consolidad esta situación de bonanza”.

Por otro lado, el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, tocó la campana en dos oportunidades “una con Menem y otra solo”.

En cuanto a los empresarios argentinos que estuvieron en Wall Street, Paolo Rocca dio inicio a las sesiones en 2006 cuando Ternium comenzó a cotizar en el NYSE; Jorge Brito lo hizo cuando presentó los títulos del Banco Macro; Julio Supervielle realizó el acto en 2016; y Marcos Galperín con Mercado Libre y Martín Migoya con Globant hicieron lo propio en 2017.