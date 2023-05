Referentes del Frente de Todos recordaron a Néstor Kirchner en el CCK

"Estamos viviendo un tiempo de fake news, de posverdad, de´'lawfare'. Me parece que Néstor fue algo muy distinto, él habitó su palabra con su vida", remarcó el Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, en la sala 512 del quinto piso del CCK donde se inauguró a las 17.30 la muestra fotográfica y audiovisual, en homenaje a la asunción de Kirchner ocurrida el 25 de mayo de 2003.

Las imágenes del archivo de Télam tomadas por fotógrafos como Alejandro Belvedere, Raúl Ferrari, Fernando Gens, Candelaria Lagos, Maximiliano Luna, María Eugenia Cerutti y Gustavo Amarelle, entre otros, seguirán siendo exhibidas en la sala 512 de miércoles a domingo y en el horario de 14 a 20.

Allí se repasan momentos de Kirchner junto a su esposa y sucesora, Cristina Fernández: otros dirigentes, en actos populares y con Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

Junto con Zannini estuvieron el senador nacional del FdT Oscar Parrilli; los ministros de Cultura, Tristán Bauer, y de Defensa, Jorge Taiana; la presidenta de Télam, Bernarda Llorente; la presidenta de Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano, y el director del CCK, Martín Bonavetti.

Zannini destacó que el exmandatario "era voluntad, convicción y persistencia", y al leer un artículo que escribió para el primer aniversario del fallecimiento de Kirchner destacó que el expresidente "vivió con pasión la política" y que puso "su corazón en las ganas de cambiar el mundo".

"Cómo no le iba a explotar el corazón si se puso el país al hombro", dijo emocionado, y pidió disculpas por no poder "seguir".

Antes dijo "para mí es un difícil este homenaje. Yo lo miro a Néstor y no puedo dejar de asombrarme de haber compartido horas con este tipo que era tan especial".

En tanto, Parrilli exhortó a "recordarlo como él decía", al rememorar el poema "Quisiera me recuerden", de Joaquín Areto, que volvió icónico Kirchner y continuó: "El peor de los recuerdos es el olvido. Pero ni siquiera los que lo odiaban se olvidaron de Néstor".

El legislador elogió un cartel que había en el funeral de Kirchner en Santa Cruz, tras su muerte el 27 de octubre de 2010, y señaló que decía: "Néstor te quedó chico el cuerpo".

"La verdad que ninguna síntesis mejor que esa. Reflejaba y reflejó lo que le pasó a Néstor", evaluó, quien fue Secretario General de la Presidencia durante los mandatos de Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner.

"El 9 de diciembre de 2007 -un día antes de la asunción a la presidencia de Fernández de Kirchner- nos reunió y nos dijo 'ojo con lo que hacen, yo los voy a estar mirando", rememoró Parrilli, y mencionó que les encargó a los funcionarios del nuevo gobierno: "Cuiden a Cristina, ella es mejor que yo".

"Néstor y después Cristina pusieron en marcha los mejores 12 años que se recuerden en los últimos 50 años de la vida política, social, económica y cultural de los argentinos", expresó el senador a Télam.

Otro de los oradores del encuentro, el ministro Bauer eligió recordar a Kirchner por su "humanidad" y resaltó: "La gran maravilla de Néstor es que nos tomó de esa mano extendida a todos los argentinos y con una voluntad inquebrantable, única, de acero nos fue sacando".

También, el ministro Taiana destacó que el ex presidente santacruceño "tenía la visión de cambiar la realidad" y que pese a "las situaciones difíciles", dijo, respondía "siempre con buena onda".

"Me impresionó mucho de entrada esa empatía, ese sentir que era un compañero, uno más de nosotros, que tenía una audacia extraordinaria y una capacidad para transformar cualquier situación", remarcó Taiana.

Por su parte, la presidenta de la agencia Télam, Bernarda Llorente, analizó que Kirchner "no concebía la construcción si no era colectiva" y reivindicó que el ex mandatario "siempre nos instó a seguir siendo rebeldes" mientras logró resignificar la política "luego del fracaso neoliberal en Argentina".

"No perdamos la capacidad de soñar, y seamos capaces de desafiar los poderes y de seguir siendo una fuerza transformadora", exhortó Llorente a los presentes.

"En un momento había que hacer un recorte y ese recorte sobre todo fue Néstor y lo que él construía junto a un pueblo. Todas tienen que ver prácticamente con actos, con la participación de Néstor y la devolución de la gente", confió Llorente a Télam sobre la selección del material para la exhibición.