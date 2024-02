Aunque apoyan el reclamo de Chubut, en Neuquén advirtieron que Vaca Muerta no se para

Rolando Figueroa

Si bien el gobernador neuquino, Rolando Figueroa, se abroqueló con el resto de los mandatarios patagónicos detrás de Torres, la posibilidad de que Vaca Muerta se paralice ante una escalada del conflicto entre Nación y provincias está prácticamente descartada.

“Para nosotros es muy importante seguir produciendo”, advirtió Figueroa.

El gobernador cuestionó al gobierno de Milei por el recorte de recursos que se envían a las provincias, pero pidió establecer un camino de diálogo para solucionar las diferencias.

“El diálogo es muy importante. El diálogo es el camino”, afirmó el mandatario e insistió: “tenemos instancias también constitucionales que nos da la democracia, como lo es el Congreso de la Nación. Tenemos también otra herramienta que también nos da la democracia, que es la Justicia, con lo cual existen diversas formas en las cuales nosotros podemos plantear las distintas problemáticas que podemos tener”.

vaca muerta

Y pidió: “tenemos que ser muy coherentes a la hora de poder mostrarnos hacia el mundo para seguir atrayendo inversiones y seguir otorgando una seguridad jurídica”.

“Nosotros creemos que es importante este camino que hemos trazado todos los patagónicos, en los cuales siempre nos defendemos, siempre nos acompañamos. No permitimos nunca que de alguna forma se ahogue a un compañero y colega gobernador. El camino es el diálogo, el Congreso y la Justicia”, insistió.

Neuquén en la principal productoras de gas y petróleo del país merced del desarrollo de Vaca Muerta seguida de lejos, precisamente, la provincia de Chubut.

Los gremios rechazan frenar la producción

El titular del Sindicato de Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Marcelo Rucci, advirtió este lunes que “las provincias tienen razón, pero no pueden cortar el petróleo".

El sindicalista petrolero advirtió que "la política tiene que resolver el conflicto" por la coparticipación de Chubut y rechazó cortar la entrega de gas y petróleo de Vaca Muerta.

Rucci aclaró que es imposible que se corte el flujo de gas y petróleo desde Vaca Muerta en el marco del conflicto que Nación y las provincias patagónicas e insistió en que el conflicto tiene que atravesar por las instancias previstas en la política y luego en la Justicia sin derivaciones negativas para la producción de los hidrocarburos.

marcelo rucci.jpg Marcelo Rucci, titular del Sindicato de Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa.

"No desconocemos la legitimidad del reclamo de Chubut, pero no me parece que tengamos que ir a una pelea sangrienta sin haber agotado las instancias correspondientes", señaló el representante de los trabajadores petroleros. "Las provincias tienen razón, pero no pueden cortar los suministros de gas y petróleo", sentenció.

"No me parece que la pelea deba darse en la forma que propone el gobernador de Chubut en este momento. Esperemos que este conflicto los resuelva la política, como tiene que ser. Tampoco puede ser la imposición lo que prime, como quiere hacer la Nación. Creo que en la democracia tiene que haber diálogo y discusiones para que definitivamente se superen los problemas de la gente", remarcó.

Y advirtió: "hay mucho en juego, hay 27 mil puestos de trabajo y muchas inversiones para la provincia. Nosotros venimos de superar situaciones muy críticas, la discusión la tienen que solucionar los gobernadores, que para eso fueron elegidos por la gente".