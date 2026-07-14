Ni Congreso ni Gobierno: feriado para los políticos por el partido de la Selección Argentina vs Inglaterra

El Congreso también hace una pausa por la Selección Argentina

En el ámbito legislativo, la situación es calcada. Los diferentes bloques lograron dejar atrás sus diferencias y acordaron no sesionar ni convocar a comisiones durante el día miércoles.

La Cámara de Diputados concentrará su labor el martes con reuniones de las bicamerales de Inteligencia y del Ministerio Público. Por el lado del Senado, la acción principal se trasladará al jueves, donde los legisladores libertarios buscarán aprobar proyectos clave vinculados a la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, ascensos diplomáticos, pliegos judiciales y el proyecto para declarar a Tucumán como capital simbólica.