Ni Congreso ni Gobierno: feriado para los políticos por el partido de la Selección Argentina vs Inglaterra
Oficialismo y oposición acordaron un virtual feriado en el Congreso y el Ejecutivo durante el choque de la Selección Argentina ante Inglaterra.
El Gobierno nacional no tiene previsto decretar un feriado para este miércoles, fecha en la que jugará la Selección Argentina. Sin embargo, la agenda política quedará completamente paralizada. Tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso decidieron suspender todas sus actividades oficiales para alentar al conjunto nacional.
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Cómo será la agenda del Gobierno en la semana del Mundial 2026
A pesar de no existir un decreto oficial que frene la jornada laboral, la grilla de los principales funcionarios quedó sorpresivamente vacía para el día del partido. Las reuniones más importantes de la semana fueron redistribuidas para evitar coincidir con el trascendental choque de semifinales ante el equipo británico.
Durante el lunes y el martes, la actividad gubernamental mantiene su ritmo habitual:
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El jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantendrá reuniones con gobernadores, mientras que el presidente Javier Milei se enfocará en los detalles del proyecto de reforma del Banco Central junto a legisladores de La Libertad Avanza.
El martes está reservado para la mesa política del Ejecutivo y la clásica conferencia de prensa del vocero Adrián Ravier.
El miércoles, en cambio, el cronograma pasa de largo. La actividad oficial recién retomará su curso normal el jueves, día en el que Karina Milei recibirá a legisladores en Casa Rosada y el jefe de Estado participará del aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
El Congreso también hace una pausa por la Selección Argentina
En el ámbito legislativo, la situación es calcada. Los diferentes bloques lograron dejar atrás sus diferencias y acordaron no sesionar ni convocar a comisiones durante el día miércoles.
La Cámara de Diputados concentrará su labor el martes con reuniones de las bicamerales de Inteligencia y del Ministerio Público. Por el lado del Senado, la acción principal se trasladará al jueves, donde los legisladores libertarios buscarán aprobar proyectos clave vinculados a la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, ascensos diplomáticos, pliegos judiciales y el proyecto para declarar a Tucumán como capital simbólica.
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