Massot habló sobre la Ley Bases: "Estoy convencido que el Senado va a mandarla de vuelta a Diputados"

En este sentido, Massot manifestó: "El Presidente pensó que podía hacer lo que quería y sacar las cosas por decreto. El decreto más grande lo tiene judicializado y volteado por una Cámara del Congreso".

"Si el Presidente no tiene la Ley Bases, el 25 de mayo no pasa nada, no es tan grave, que elija otro feriado, el 20 de junio. Lo importante es que la ley salga bien", agregó.

En cuanto a la posible restitución del Impuesto a las Ganancias, el exdirigente del PRO comentó: "Tuvimos que volver al impuesto de los altos ingresos, derogado por una muestra terrible de populismo conjunto entre Milei y Massa. A los dos les pareció bien engañar a la clase media trabajadora vendiéndole una promesa electoral que era imposible de sostener".

"Tal vez la referencia opositora no tenga que salir del peronismo", resaltó.