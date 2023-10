Para Nicolás Massot, Bullrich y Macri están "rifando la coherencia" al pactar con Javier Milei

"A mí no me basta con un cambio, eso es solo alternancia. No existe el argumento de que hasta ayer eran locos, extremistas y de malas ideas y hoy son el único camino posible para el cambio y para vencer al kirchnerismo", afirmó Massot en entrevista con Radio Con Vos.

"Tengo pocas garantías que un cambio conducido por Milei vaya a representar una mejora", dijo, ya que “Milei no es necesariamente un cambio deseado" y no quiere "ser cómplice".

En ese sentido, se defendió de quienes lo acusan de ser neutrales en el próximo balotaje señalando que “no me van a decir a mi neutral algunos que ahora son guapos de Twitter o TikTok, pero en la ley antidespidos o la reforma previsional de 2017 se escondían debajo de las bancas o tuiteaban de los cómodos despachos del Ejecutivo… Mientras eso pasaba, Macri me llamaba a mí y a Frigerio para pedirnos que demos la cara en los medios", aseguró.

"Todos los que nos quedamos dentro de Juntos por el Cambio vamos a procurar no desperfilarnos como nos estamos desperfilando aceleradamente en estos días, y conservar una legitimidad", añadió el diputado Massot.